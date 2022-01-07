RMC: زين الدين زيدان سيكون مدربا لباريس سان جيرمان الصيف المقبل

ذكر الصحفي دانيال ريولو من قناة ”RMC sport“ الفرنسية، أن الفرنسي زين الدين زيدان سيكون مدربا لفريق باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، ليخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن زين الدين زيدان الذي يقضي حاليا فترة راحة بعد استقالته من تدريب ريال مدريد صيف 2021، كان ينتظر تدريب منتخب فرنسا ليخلف المدرب الحالي ديديه ديشان، لكنه فضّل الدخول في تحد جديد وقبول عرض باريس سان جيرمان لقيادة نجوم كبار.

الشرينغيتو: ريال مدريد سيحسم صفقة مبابي بعد مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال https://t.co/WZtIJJei74 pic.twitter.com/PkMnJm1AkC — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وأكد الصحفي أن إدارة باريس سان جيرمان غير راضية عن المستوى الذي يقدمه الفريق تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رغم النجوم الكبار الذي يتواجدون وأبرزهم ثلاثي خط الهجوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ويرتبط بوكيتينو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتدريب مانشستر يونايتد بعد نهاية فترة المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، والذي سيتسلم منصبا تقنيا في الفريق.

ورفض زين الدين زيدان منذ استقالته من تدريب ريال مدريد عدة عروض، أبرزها كان عرض مانشستر يونايتد، وفضّل انتظار الصيف المقبل لتحديد مستقبله، كما يفضل قيادة مشروع من بداية الموسم وليس في منتصفه.

اتهام ليونيل ميسي بعدم احترام باريس سان جيرمان وبوكيتينو https://t.co/3kD5AYmxQS pic.twitter.com/v02AK1LQS4 — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وأكد الصحفي دانييل ريولو أن قبول زين الدين زيدان تدريب باريس سان جيرمان لن يؤثر في قرار النجم مبابي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ومرشح للرحيل نحو ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وأن زيدان سيدرب الفريق الفرنسي سواء بقي النجم الفرنسي في باريس أو رحل لريال مدريد.

ويبقى هدف القطري ناصر الخليفي من التعاقد مع زين الدين زيدان هو البحث عن لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي وحلم ملاكه القطريين، خاصة أن زيدان قاد ريال مدريد للفوز بثلاثة ألقاب متتالية كمدرب، ولقب كلاعب، ولقب كمساعد للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويعرف التعامل مع النجوم في غرفة الملابس.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد أول مرة في يناير 2016، خلفا لرافا بنيتيز، وترك منصبه في مايو 2018، قبل أن يعود في مارس 2019 خلفا لسانتياغو سولاري، وظل حتى الصيف الماضي.

وقاد زيدان كمدرب ريال مدريد للفوز بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.