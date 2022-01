موندو ديبورتيفو: عثمان ديمبلي الهدف الأول لبايرن ميونخ

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، إن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع الجناح الفرنسي في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل ويحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة النادي الكتالوني، على أن ينتقل لناديه الجديد الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن عثمان ديمبلي هو أولوية للفريق البافاري في حالة عدم تجديد عقد الفرنسي الآخر كينعسلي كومان ورحيله عن النادي الصيف المقبل.

ورغم سعي برشلونة لتجديد عقد ديمبلي إلا أن مماطلة اللاعب تشير إلى رغبته في الرحيل عن كامب نو الصيف المقبل، في حين ذكرت تقارير أن إدارة النادي الكتالوني قد تقرر بيعه في يناير الحالي للحصول على مبلغ لو قليل من بيعه لتجنب رحيله المجاني.

إن عثمان ديمبيلي أحد الأبطال الرئيسيين في انتصار برشلونة في دور 32 من كوبا ديل ري ضد ليناريس، وسجل هدف التعادل، لكن الفرنسي ما زال لا يجدد عقده ويبدو واضحًا بشكل متزايد أنه سيغادر كامب نو الصيف القادم.

