موندو ديبورتيفو: عثمان ديمبلي الهدف الأول لبايرن ميونخ

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، إن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع الجناح الفرنسي في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل ويحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة النادي الكتالوني، على أن ينتقل لناديه الجديد الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن عثمان ديمبلي هو أولوية للفريق البافاري في حالة عدم تجديد عقد الفرنسي الآخر كينعسلي كومان ورحيله عن النادي الصيف المقبل.

ورغم سعي برشلونة لتجديد عقد ديمبلي إلا أن مماطلة اللاعب تشير إلى رغبته في الرحيل عن كامب نو الصيف المقبل، في حين ذكرت تقارير أن إدارة النادي الكتالوني قد تقرر بيعه في يناير الحالي للحصول على مبلغ لو قليل من بيعه لتجنب رحيله المجاني.

إن عثمان ديمبيلي أحد الأبطال الرئيسيين في انتصار برشلونة في دور 32 من كوبا ديل ري ضد ليناريس، وسجل هدف التعادل، لكن الفرنسي ما زال لا يجدد عقده ويبدو واضحًا بشكل متزايد أنه سيغادر كامب نو الصيف القادم.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥 [📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ — Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019

ويواجه بايرن ميونخ مشاكل في تجديد عقد كينغسلي كومان حيث ينتهي عقده في يونيو 2023، وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إنه في ألمانيا يعتبرون أن الجناح الفرنسي سيغادر النادي البافاري في الصيف.

إذا لم يبق كومان في بايرن ميونيخ فإن البافاري سيبذل قصارى جهده من أجل الحصول على توقيع ديمبلي بدون تكلفة على صفقة مماثلة في البداية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة راهن بايرن ميونخ بشدة على التعاقدات مع لاعبين فرنسيين مثل لوكاس هيرنانديز، ودايوت أوباميكانو وبينيامين بافارد، وقد يكون ديمبلي هو القادم في ميونخ.

ومع ذلك فإن الحصول على توقيع ديمبلي لن يكون سهلا على بايرن ميونخ فما زال الباب مفتوحا أمام إمكانية تجديده لبرشلونة إلى جانب سعي أندية أخرى للتعاقد معه وأبرزها باريس سان جيرمان ويوفنتوس إلى جانب أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل عثمان ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، من بروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 135 مليون يورو.

وشارك الجناح الفرنسي في 126 مباراة فقط مع برشلونة، بينها 8 مباريات الموسم الحالي، وسجل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 23.