كأس ملك إسبانيا: تأهل ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وسوسييداد ومايوركا لدور الـ16

أفلت ريال مدريد من فخ مضيفه ديبورتيفو ألكويانو، وصعد لدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 3 – 1، مساء الأربعاء، في دور الـ32 للمسابقة.

بادر الريال بالتسجيل عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 39، وبدلا من أن يعزز الفريق الملكي تقدمه، تلقت شباكه هدف التعادل عن طريق دانييل فيجا في الدقيقة 66.

وسرعان ما استعاد الريال اتزانه من جديد في الوقت المناسب، بعدما أضاف هدفين آخرين عن طريق ماركو أسينسيو وإيسكو في الدقيقتين 77 و79 على الترتيب، ليظفر ببطاقة الترشح لدور الـ16 في البطولة التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ موسم 2013 – 2014.

بهذا الفوز، ثأر الريال، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني حاليا، من خسارته من منافسه المتواضع 1 – 2 بعد التمديد بالدور ذاته في نسخة العام الماضي بكأس الملك، والتي تسببت في خروجه مبكرا من البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل.

برشلونة يفلت من كمين ليناريس ديبورتيفو

نجا برشلونة حامل لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم من عقبة مبكرة بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ملعب ليناريس ديبورتيفو المنافس في الدرجة الثالثة ليتأهل إلى دور الستة عشر اليوم الأربعاء.

وذهب برشلونة إلى الأندلس بدون العديد من لاعبيه بسبب كوفيد-19 والإصابات، لكن المدرب تشابي هرنانديز قرر كذلك إراحة بعض لاعبيه البارزين في المواجهة التي جمعت الفريقين في دور 32 للبطولة ليجد الفريق القطالوني نفسه متأخرا بضربة رأس من هوجو دياز في الدقيقة 19.

وبعدها أشرك تشابي اللاعبين فرينكي دي يونغ وجيرار بيكي وعثمان ديمبلي في الشوط الثاني، حيث أدرك الجناح الفرنسي التعادل بتسديدة أرضية بعيدة المدى في الدقيقة 63 فشل بريما رزاق حارس أصحاب الأرض في التصدي لها.

وبعدها بدقائق قليلة سجل المهاجم الشاب فيران جوتجلا القادم من أكاديمية النادي هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة.

كما تأهلت فرق فالنسيا، وريال سوسييداد، وريال مايوركا، لدور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء.

وتغلب فالنسيا في اللحظات الأخيرة 2-1 على مضيفه قرطاجنة في دور الـ32 للبطولة.

وتقدم فالنسيا بهدف حمل توقيع كارلوس سولر في الدقيقة 35، لكن ألفريدو أورتونيو أدرك التعادل لمصلحة قرطاجنة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، غير أن الروسي دينيس تشيريشيف أحرز هدف التأهل القاتل للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

من جانبه، اقتنص ريال سوسييداد فوزاً مثيراً من ملعب مضيفه ليغانيس، بعدما تغلب عليه 3-2.

وبادر الفريق الباسكي بالتسجيل مبكراً، عن طريق أليكسندر إيساك في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ميكيل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وانتفض ليغانيس في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق خوان مونيوز، في الدقيقتين 60 و70، لكن أويارزابال عاد لهز الشباك مجدداً، بعدما سجل الهدف الثالث لسوسييداد في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وأفلت ريال مايوركا من فخ مضيفه إيبار، بعدما فاز عليه 2-1.

وسجل إيبار هدفاً مباغتاً عن طريق بلانكو ليشوك في الدقيقة 45، لكن مايوركا رد بهدفين عبر جوسيب جايا، وآنخل لويس رودريغيز، في الدقيقتين 68 و82 على الترتيب.