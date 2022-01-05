بريما رزاق حارس ليناريس يظهر بشكل غريب مع ابنته قبل مباراة برشلونة

ارتدى الغاني بريما رزاق حارس مرمى ليناريس ديبورتيفو ”خوذة“ على رأسه مثل التي يرتديها المهندسون أو عمال المناجم أثناء عملهم خلال الصورة التذكارية قبل مواجهة فريقه أمام ضيفه برشلونة في دور 32 لكأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

ويلعب برشلونة على أرض ليناريس ديبورتيفو المنافس في المجموعة الثانية بالدرجة الثالثة في دور الـ32 للكأس، وقد ظهر حارس مرمى منتخب غانا السابق البالغ عمره 34 عاما بهذه الخوذة وحمل ابنته الصغيرة على يده خلال الصورة التذكارية للمباراة على أرض فريقه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها رزاق ذلك، حيث ارتدى قبعة مثيرة للجدل تشبه قباعات الأطفال خلال مباراة سابقة في البطولة ذاتها، لكن دون أن تكون معه ابنته.

وقضى رزاق المولود في 22 يونيو/حزيران 1987 معظم مسيرته المهنية في إسبانيا حيث لعب لكل من غوادالاخارا وميرانديس وقرطبة في الدرجة الثانية كما لعب في البرتغال وجنوب إفريقيا وفاز بالدوري في جنوب إفريقيا مع ماميلودي صنداونز، كما شارك في نسختين من نهائيات كأس الأمم الأفريقية مع غانا بعد أن ظهر لأول مرة في عام 2013.



وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي داني ألفيس لأول مرة مع برشلونة بعد انضمامه للفريق العام الماضي، بينما أعلن النادي الكتالوني إصابة فيران توريس وبيدري بكوفيد-19 في أحدث الحالات الإيجابية بالنادي الإسباني الذي تفشت به العدوى.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت: ”لاعبا الفريق الأول بيدري وفيران توريس ظهرت نتيجة فحصهما إيجابية بكوفيد-19 واللاعبان بحالة جيدة وانعزلا بالمنزل وأبلغ النادي السلطات المعنية بالحالات“.

وفاز الفريق الكتالوني 1-صفر على ريال مايوركا في الدوري يوم الأحد الماضي في غياب 14 لاعبا، سبعة منهم بسبب كوفيد-19 وهم سرجينيو ديست وفيليبي كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وجوردي ألبا وأليكس بالدي وعثمان ديمبلي وجاف.

كما أصيب صمويل أومتيتي وكليمو لينغليه بالفيروس خلال الأسبوع لكن فحوصهما الأخيرة تحولت إلى سلبية صباح الأحد مثل داني ألفيس الذي بدأ مباراة ليناريس ديبورتيفو.

وتقدم برشلونة خطوتين في جدول ترتيب الليغا ليصبح خامسا برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو رابع الترتيب، لكنه يتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض 20 مباراة.