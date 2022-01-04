تقرير: لابورتا يُبرم اتفاقًا مع رايولا بانتقال هالاند إلى برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة اتفق مع مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم الشاب إرلينغ هالاند بنقل نجم بروسيا دورتموند الألماني للنادي الكتالوني، الصيف المقبل.

وقالت محطة ”كواترو“ التلفزيونية الإسبانية إن خوان لابورتا رئيس برشلونة حصل على وعد من رايولا بتوقيع هالاند للنادي الكتالوني الصيف المقبل، شريطة دفع النادي تكلفة الصفقة بما يتضمن ذلك قيمة الراتب وما سيحصل عليه دورتموند وعمولة رايولا نفسه.

وأضافت المحطة أن الشيء الأكثر أهمية هو تعهد رايولا للابورتا بانتقال هالاند إلى برشلونة، حيث يريد هالاند أن يكون قائدًا لمشروع ناجح في مواجهة مشروع ريال مدريد بقيادة كيليان مبابي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن لابورتا استغل الظروف وضغط على رايولا وألمح إلى فترة صراع محتمل في الكلاسيكو بين مبابي وهالاند، وهما أفضل لاعبين شابين في العالم حاليا، ووجودهما وجها لوجه سيثير بالتأكيد الحماس في الليغا، على غرار ما كان يحدث بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قبل سنوات قليلة.

لكن يتبقى حسم الصفقة على الجانب الاقتصادي، حيث أجرى لابورتا ورايولا مفاوضات في تورينو بإيطاليا العام الماضي، وأوضح الوكيل الإيطالي أن هناك أكثر من مائة مليون يورو يجب دفعها للحصول على خدمات هالاند. وكلاهما عقد اتفاقًا يقضي بأنه إذا تم دفع هذا المبلغ، سيلعب المهاجم النرويجي في كامب نو.

لابورتا عن إمكانية ضم هالاند لبرشلونة: كل شيء ممكن إذا عملنا بشكل جيد https://t.co/hoaT5swH8D pic.twitter.com/b21M0ybyF4 — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وحدث هذا التقارب بين الرجلين لدرجة أنهما تحدثا عن وقت توقيع العقد والراتب، على الرغم من أنه في هذه الفترة، كما توضح كواترو، كانت المفاوضات مبدئية ولم تصل إلى مرحلة الاتفاق الشفهي الذي تم بالفعل.

وسيوقع هالاند عقدا لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين آخرين، حسب أهداف ونوايا الطرفين، وسيحصل على راتب إجمالي يقارب 30 مليون يورو في الموسم.

لكن يتبقى الجانب الاقتصادي المعقد لبرشلونة الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة قد تؤثر على توفيره للمقابل المالي للصفقة، لكن في الوقت الحالي يعمل مجلس إدارة النادي على مدار الساعة لقيد داني ألفيس وفيران توريس، ولا يستبعد وصول مهاجم آخر مثل ألفارو موراتا.

وفي ظل الظروف الحالية، لا يمكن تسجيل أي منهم، لكن هناك أملا في بيع بعض اللاعبين، مثل صمويل أومتيتي أونيتو أو يوسف ديمير أو فيليب كوتينيو أو حتى عثمان ديمبلي، وإذا غادروا أخيرًا، فستكون هناك مساحة كافية من سقف الرواتب الذي حددته رابطة الليغا لإبرام تعاقدات جديدة وانضمام هالاند.

عمليات بيع

وأفادت ”كواترو“ أيضًا بأن برشلونة يعتقد أنه قد يتعين عليه السماح للاعبين بارزين بالرحيل لإفساح المجال لانضمام هالاند، وقد يصل الأمر لرحيل فرينكي دي يونغ أو ممفيس ديباي أو حتى لاعبين شبان مثل بيدري ونيكو وجافي، إذا وصلتهم عروض ضخمة.

كل ذلك من أجل التعاقد مع هالاند القادر على تحطيم جميع الأرقام القياسية وكتابة تاريخ جديد مع برشلونة، رغم أن عمره لم يتجاوز 21 عاما، حيث سيطر بأهدافه على دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني بعد وصوله إلى دورتموند قادما من سالزبورغ النمساوي.

ويدرك المهاجم النرويجي أنه على الرغم من علاقته القوية مع دورتموند، فإن مستقبله مرتبط بالانتقال لفريق كبير على صعيد القارة مثل برشلونة وريال مدريد، حيث يرى أن قطبي الكلاسيكو أفضل له من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.