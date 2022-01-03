برشلونة يعلن إصابة فيران توريس وبيدري بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إصابة لاعبيه فيران توريس وبيدري عونزاليس بفيروس كورونا المستجد.

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”جاء اختبار الثنائي فيران توريس وبيدري غونزاليس لفيروس كورونا إيجابيًا“.

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2022

وأضاف النادي الكتالوني: ”اللاعبان بصحة جيدة وهما في العزل المنزلي، أبلغ النادي السلطات المختصة بالأمر“.

وكان بيدري قد عاد من الإصابة قبل أيام، في حين تم تقديم فيران توريس اليوم للجماهير ووسائل الإعلام بعد أيام من التعاقد معه من مانشستر سيتي.

وتعاقد برشلونة مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، وبعقد لمدة 5 مواسم ونصف الموسم.

ولعب بيدري 4 مباريات فقط مع برشلونة الموسم الحالي، بواقع 310 دقائق، لم يسجل ولم يصنع فيها، علما أنه شارك في 52 مباراة الموسم الماضي، سجل فيها 4 أهداف وصنع 6.

يشار إلى أن عددا من لاعبي برشلونة تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، أبرزهم: فيليب كوتينيو وسيرجينو دست وجوردي ألبا وأنسو فاتي وجافي وعثمان ديمبلي وعبدالصمد الزلزولي“.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع ليناريس ديبورتيفو يوم الأربعاء، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ثم مع غرناطة يوم السبت في الدوري الإسباني، ثم مع ريال مدريد في يوم 12 يناير في مباراة الكلاسيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

والفائز في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يلعب نهائي كأس السوبر الإسباني مع الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، حيث تقام المباراة النهائية يوم 16 يناير.

يشار إلى أن برشلونة تغلب 1/0 على ريال مايوركا أمس الأحد في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، وسجله المهاجم الهولندي لوك دي يونغ.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 31 نقطة من 19 مباراة، وارتقى إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا، ويتأخر بـ15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 20 مباراة.

33 لاعبا

وبلغ عدد اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق الأول لبرشلونة بعد 19 جولة في الليغا، و6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 33 لاعبا، وذلك بعد الظهور الأول لألفارو سانز وإستانيسلاو بيدرولا أمام ريال مايوركا، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.