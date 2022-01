برشلونة يعلن إصابة فيران توريس وبيدري بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إصابة لاعبيه فيران توريس وبيدري عونزاليس بفيروس كورونا المستجد.

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”جاء اختبار الثنائي فيران توريس وبيدري غونزاليس لفيروس كورونا إيجابيًا“.

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz

