برشلونة: تجديد عقد ديمبلي لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك

وجه برشلونة تحذيرا لجناحه الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب مماطلة الأخير في تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وقال ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، اليوم الإثنين، خلال تقديم الجناح الإسباني فيران توريس لاعبا لبرشلونة: ”تجديد عقد ديمبلي لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك بكثير“.

سبورت: برشلونة يعمل على إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد https://t.co/DFH1Jvvx3W pic.twitter.com/tmsDAjiPNQ — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد تحدثت عن اجتماع نهائي بين برشلونة وديمبلي اليوم الإثنين، لكن أليماني نفى وجود أي اجتماع.

وعبّر أليماني بوضوح عن موقف برشلونة من تجديد عقد المهاجم الفرنسي وقال: ”تحدثنا مع وكلائه لمدة خمسة أشهر، بيئة ديمبلي تعرف موقف النادي، نحن نريده أن يبقى، وهم يعرفون ذلك، لديهم عرض التجديد، ولا يمكن التأخير لفترة أطول، هم يعرفون كل السيناريوهات ونحن في انتظار للحصول على إجابة نهائية من جانبه“.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل ما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أي ناد دون موافقة برشلونة بداية من 1 يناير الجاري.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥 [📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ — Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019

برشلونة يشعر بالخداع

وكانت صحيفة ”سبورت“ قد أفادت بأن برشلونة يشعر أنه تعرض للخداع من عثمان ديمبلي.

وقالت الصحيفة إن ديمبلي كلما خاطبه برشلونة أبدى رغبته في الاستمرار في ارتداء قميص النادي، لكن كلماته لم تتوافق أبدًا مع الحقائق، والدليل على ذلك هو الاجتماع الذي عقده لاعب كرة القدم نفسه مع طاقم تدريب برشلونة في 20 ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة أن ديمبلي كان متجاوبًا للغاية خلال الاجتماع مع تشافي، ووعد اللاعب مدربه أنه سيتحدث مع وكيله موسى سيسوكو، لإقناعه أن رغبته هي الاستمرار في كامب نو.

وتابعت: ”الشعور لدى الجهاز الفني هو أن ديمبلي كذب بشكل واضح ودون أي نوع من الخجل عندما أكد أنه سيكشف رغباته لسيسوكو“.

وانتقل عثمان ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، من بروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 135 مليون يورو.

وشارك ديمبلي في 126 مباراة فقط مع برشلونة، بينها 8 مباريات الموسم الحالي، وسجل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 23.

يشار إلى أن برشلونة كان قد تعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي، كما أعاد المدافع البرازيلي داني ألفيس في صفقة انتقال حر.