برشلونة: تجديد عقد ديمبلي لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك

وجه برشلونة تحذيرا لجناحه الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب مماطلة الأخير في تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وقال ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، اليوم الإثنين، خلال تقديم الجناح الإسباني فيران توريس لاعبا لبرشلونة: ”تجديد عقد ديمبلي لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك بكثير“.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد تحدثت عن اجتماع نهائي بين برشلونة وديمبلي اليوم الإثنين، لكن أليماني نفى وجود أي اجتماع.

وعبّر أليماني بوضوح عن موقف برشلونة من تجديد عقد المهاجم الفرنسي وقال: ”تحدثنا مع وكلائه لمدة خمسة أشهر، بيئة ديمبلي تعرف موقف النادي، نحن نريده أن يبقى، وهم يعرفون ذلك، لديهم عرض التجديد، ولا يمكن التأخير لفترة أطول، هم يعرفون كل السيناريوهات ونحن في انتظار للحصول على إجابة نهائية من جانبه“.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل ما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أي ناد دون موافقة برشلونة بداية من 1 يناير الجاري.

