لابورتا عن إمكانية ضم هالاند لبرشلونة: كل شيء ممكن إذا عملنا بشكل جيد

رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على التقارير التي تربط النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، بالانتقال إلى الفريق الكتالوني في الميركاتو المقبل.

وأجاب لابورتا، خلال مؤتمر تقديم فيران توريس، عن تساؤل بشأن إمكانية ضم هالاند في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق، قائلا ”نحن ملتزمون ببناء فريق عظيم، كل شيء ممكن إذا عملنا بشكل جيد، وأنا متأكد من أننا سنعمل بشكل جيد“.

وأضاف ”اسمحوا لي بعدم الحديث عن أي لاعب آخر، لأن هذا لا يفيدنا، التحدث عن لاعب معين يزيد قيمته، نحن نعمل على تعزيز المراكز التي يحتاجها المدرب حاليا“.

وتابع لابورتا ”نعمل بهدوء لأن السوق له خصائصه، ونثق في أن النتائج ستكون جيدة، نعمل على الإضافات التي أخبرنا بها المدرب في هذا السوق الشتوي، ومن ثم أيضا للميركاتو الصيفي والموسم المقبل“.

وأردف ”الناس لم تصدق أننا قادرون على التوقيع مع فيران توريس، وها هو هنا، أؤكد مجددًا، أن برشلونة سيظل مرجعاً في السوق الكروي ولكل لاعبي العالم، على الجميع الاستعداد نحن عائدون“.

وبحسب عدة تقارير صحفية فإن هالاند في طريقه للرحيل عن دورتموند بنهاية الموسم الحالي مع دفع قيمة كسر العقد التي تبلغ 75 مليون يورو.

وسيلعب مينو رايولا، وكيل هالاند، دورًا بارزًا في حسم الصفقة في ظل رغبته في الحصول على عمولة مالية كبيرة مقابل رحيل اللاعب عن صفوف بروسيا دورتموند.

ووفقًا لما ذكرته سابقًا صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية المقربة من برشلونة فإن العلاقة قوية بين لابورتا ورايولا، إذ يرغب رئيس النادي الكتالوني في ضم لاعب آخر في صيف 2022 وهو قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت ووكيله هو مينو رايولا.

Barça president Joan Laporta when asked about Erling Haaland: “We’re working to build a top team. Everything is possible if we do things well. And I’m sure we will”. 🔴 #FCB

“Top players are open to join Barça. We’re definitely recovering our status”, Laporta added. pic.twitter.com/1jySbAGRe0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2022