ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتخطى مايوركا ويقفز للمركز الخامس

نجح برشلونة في الفوز على مضيفه ريال مايوركا 1-صفر يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لوك دي يونغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، ليصبح على بعد فارق نقطة واحدة فقط خلف المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

على الجانب الأخر تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى تغلب سيلتا فيغو على مضيفه ريال بيتيس 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

تقدم سيلتا فيغو عن طريق إياغو إسباس في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

ورفع سيلتا رصيده إلى 23 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثالث.

القناص "اسباس" يُطيح بريال بيتيس في عقر دارهم بثنائية نظيفة لصالح "سيلتافيغو" ⚽⚽ ملخص المباراة 📺#RealBetisCelta 0-2 pic.twitter.com/TCWUHGCZy7 — LaLiga (@LaLigaArab) January 2, 2022

ريال مدريد يستهل العام الجديد بخسارة مفاجئة

كان فريق ريال مدريد مبارياته قد استهل في العام الجديد بالخسارة صفر -1 أمام مضيفه خيتافي خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعبه إنيس أونال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

ترتيب الدوري الإسباني: سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام خيتافي (فيديو) https://t.co/4VyB1FGfl9 pic.twitter.com/CQS5JE7S5A — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

أتلتيكو يستعيد نغمة الانتصارات

كما استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه رايو فاييكانو 2 – صفر يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة 19 من المسابقة.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر خلال آخر أربع مباريات أمام كل من ريال مايوركا وريال مدريد وإشبيلية وغرناطة، قبل أن يكسر سلسلة الهزائم بالفوز على رايو فاييكانو يوم الأحد.

وسجل أنخل كوريا الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن رايو فاييكانو صاحب المركز الخامس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: