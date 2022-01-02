ما حقيقة مفاوضات الهلال مع لويس سواريز؟

نفت مصادر قريبة الصلة بنادي الهلال السعودي، ما تردد عن نية الزعيم التفاوض مع الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، للانضمام إلى صفوف ”الزعيم“ خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب الإعلامي السعودي سيف السيف، المقرب من إدارة ”الزعيم“، فإنه لم يتم إجراء مفاوضات بين الهلال وسواريز أو ممثلين عنه.

وقال السيف في رده على خبر المفاوضات عبر موقع ”تويتر“: ”الهلال لم يفاوض سواريز“، في إشارة واضحة لعدم رغبة النادي السعودي بضم المهاجم الأوروغوياني.

ويرغب الهلال بضم مهاجم أجنبي لتدعيم خط هجومه استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، فبراير المقبل، في دولة الإمارات.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية، في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يشارك الهلال في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

واضطر فريق أوكلاند سيتي للانسحاب من بطولة كأس العالم للأندية، ونتيجة لذلك اختير بيراي ممثلًا لاتحاد أوقيانوسيا في البطولة.

وسينضم بيراي في البطولة إلى تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، والوسطى، والكاريبي (الكونكاكاف)، إضافة إلى فريق الجزيرة بطل الدوري الإماراتي صاحب الأرض.

وانضم سواريز إلى أتلتيكو مدريد في العام 2020 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، كما سبق له اللعب في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، وليفربول الإنجليزي.

وكان لويس سواريز فاز مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني، موسم 2020/2021، بالإضافة لتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، في العام 2015، على حساب يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام الفيصلي، يوم الخميس، في كأس السوبر السعودي.

يشار إلى أن نادي الهلال يملك 24 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتأخر بـ8 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 14 مباراة.

كما تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع النصر في فبراير المقبل.