ترتيب الدوري الإسباني: سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام خيتافي (فيديو)

حقق خيتافي فوزا مفاجئا على ضيفه ريال مدريد، بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

ووصلت الكرة إلى المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لكنه فشل في التعامل معها ليخطفها إنيس أونال ويسدد من داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة التاسعة.

وهذا أول فوز لخيتافي على ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ فوزه على الميرنغي 2/1 في أغسطس 2012.

وجمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة لكنه ظل بالصدارة، ويتقدم ريال مدريد بـ8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب 18 مباراة مقابل 20 لعبها ريال مدريد.

في المقابل رفع الفوز رصيد خيتافي إلى 18 نقطة في المركز الـ16، وقد حقق الفريق الفوز الرابع في الليغا، في حين تعادل 6 مرات، وخسر 9 مرات.

🟥انتهت..

⏬#ريال_مدريد يخسر 0/1 أمام خيتافي في الدوري الإسباني

🔴هذه الخسارة الثانية لريال مدريد في #الليغا الموسم الحالي

⏮الخسارة جاءت بعد 9 انتصارات وتعادلين في الدوري الإسباني#إرم_سبورت #ريِال_مدريًد_خيِتافي #خيتافي_ريال_مدريد pic.twitter.com/OKo2cHEeSe — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات أن إينيس أونال سجل الهدف في الدقيقة 08:23 على وجه التحديد وهو ثاني أسرع هدف من إجمالي 20 هدفا تلقاها ريال مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضافت أن أسرع هدف تلقاه ريال مدريد هذا الموسم كان من توقيع سانتي مينا لاعب سيلتا فيغو في الدقيقة 03:19 في شهر سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع ديبورتيفو ألكويانو، يوم الأربعاء، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ثم يواجه فالنسيا في الليغا يوم السبت، على أن يلعب مع برشلونة في مباراة الكلاسيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وفي وقت لاحق يلعب أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي مع رايو فاليكانو، وبرشلونة مع ريال مايوركا.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني:





