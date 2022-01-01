تشافي يكشف عن حديثه مع ديمبلي من أجل إقناعه بتجديد تعاقده

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن آخر محاولات ناديه لتجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، في ظل تعثر الأمر مؤخرا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مايوركا، التي من المقرر إقامتها غدا الأحد: ”تحدثت مع ديمبلي وأخبرته بشكل طبيعي أننا بحاجة إليه، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، هو يعلم أن المشروع الرياضي مثير جدًا بالنسبة له، القضية الاقتصادية لا تهمني“.

وتابع: ”لا أشعر بخيبة أمل لما وصلت إليه الأمور، إنها مفاوضات، ومازلت متفائلا بأن ديمبلي سيبذل جهدا لأننا في وضع صعب وهذا شيء لا يفهمه الوكلاء أحيانا، لقد تحدثت مع ديمبلي وسنرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة ونأمل أن يبقى ديمبلي معنا“.

وأردف: ”آمل أن يتمكن من البقاء لأنه لاعب قادر على إحداث فرق ويمكن أن يكون أفضل لاعب كرة قدم في مركزه، إنها فرصة له ولا يمكنه تفويتها، الإدارة قدمت عرضًا بالنسبة لي أرى أنه مُذهل، وأتمنى أن يوافق عليه ويخفض راتبه، من أجل أن نسجل فيران توريس“.

وأشار: ”توريس لاعب كبير وتطور كثيرًا تحت قيادة بيب غوارديولا ولويس إنريكي في المنتخب، لقد حققنا إنجازًا كبيرًا بالتعاقد معه، الأمر لم يكن سهلًا“.

عثمان ديمبلي يفتح المزاد ويرفض عرضا ضخما من نيوكاسل https://t.co/0gy000eQTt pic.twitter.com/sXhDEB8U0A — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

ورفض تشافي الحديث عن المفاوضات مع موراتا، نجم يوفنتوس، قائلًا: ”نحن تعاقدنا مع داني ألفيس وفيران توريس، لا يمكنني التحدث عن موراتا أو هالاند، لأنهما ليسا في برشلونة“.

وعاد بالحديث عن ديمبلي: ”الأمور مازالت مستمرة، سننتظر ما سيحدث، ولكن علينا أن نتفاءل، وعلى ديمبلي أن يدرك جيدًا بأنه لن يكون سعيدًا في مكان آخر خارج برشلونة، نحن أفضل نادٍ في العالم“.

واختتم: ”أخبرت ديمبلي أنني بحاجة إليه، هذا الأمر رياضيًا فقط، لكن لا يمكنني الحديث عن أمور أخرى تعاقدية، هذا ليس تخصصي“.

وتوقفت المفاوضات بين برشلونة وديمبلي بعد رفضه العرض المادي للنادي الكتالوني، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف 2017، مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 8 مباريات فقط بواقع 438 دقيقة، صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي هدف، علما بأنه شارك في إجمالي 126 مباراة فقط، حيث غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات المتكررة.