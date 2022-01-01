ماركا: صفقة مبابي قد تشهد أعلى مكافأة انتقال في التاريخ

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد قد تشهد حصول اللاعب على أعلى مكافأة انتقال في تاريخ كرة القدم.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي على التجديد، علمًا بأنه دخل فترة الـ6 أشهر الحرة في عقده بداية من اليوم السبت، بحيث يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة إدارة باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن العد التنازلي للصفقة بدأ، فالمهاجم الآن حر وسيتمكن ريال مدريد من الجلوس والتحدث معه وجهًا لوجه.

ولم تكشف الصحيفة عن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها مبابي من أجل التوقيع لريال مدريد، وكان ريال مدريد قدّم عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت بيعه الصيف الماضي.

في حين قالت شبكة ”ABC“ إنه من المقرر أن يوقع مبابي اتفاقًا مع ريال مدريد على عقد لمدة 6 سنوات.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وأضافت أن راتب مبابي سيكون 21 مليون يورو صافي سنويًا، ومكافأة مقابل الانتقال مجانًا تبلغ 40 مليون يورو، توزع بين مبابي، ووالده ويلفريد مبابي والمحامية الفرنسية دلفين فيرهايدن.

وأشارت شبكة ”ABC“ إلى أن الإعلان عن الصفقة بعد نهاية الموسم.

كما سيحصل مبابي على 36 مليون يورو سنويًا من الحقوق الإعلانية للصور عندما يلعب في سانتياغو برنابيو.

طلب رودريغر

في سياق متصل قالت شبكة ”ABC“ إن المدافع الألماني أنطوني رودريغر طلب الحصول على 20 مليون يورو من ريال مدريد كمكافأة انتقال.

وينتهي عقد رودريغر مع تشيلسي، في 30 يونيو المقبل، ولا يوجد بوادر على التجديد بين الطرفين.

ويتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع رودريغر على طريقة التعاقد مع المدافع الألماني ديفيد ألابا الذي انضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

غير أن ”ABC“ أفادت بأن ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع رودريغر حيث يمتلك النادي الملكي الثنائي إدير ميليتاو وألابا ولا يفكر في التعاقد مع لاعب جديد، علمًا بأن ريال مدريد خسر جهود سيرجيو راموس ورافائيل فاران الصيف الماضي.