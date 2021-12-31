يوفنتوس يوافق على انتقال موراتا لبرشلونة.. وأتلتيكو يقف أمام إتمام الصفقة

قال ”راديو كتالونيا“، إن برشلونة حصل على الضوء الأخضر من يوفنتوس للتعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا، لكن تتبقى عقبة وحيدة قبل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ الشهر المقبل.

وبات المهاجم المولود في العاصمة مدريد وأحد العناصر المهمة لماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، أحد أبرز مطالب تشافي هرنانديز المدير الفني الحالي لبرشلونة، ويسعى للتعاقد معه لتعزيز صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي 2021/2022.

هدف موراتا الجميل في شباك فيورنتينا المباراة انتهت 1-1. pic.twitter.com/QqwwkRRA9x — إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، إنه تم إغراء لاعب ريال مدريد السابق بالمشروع الرياضي لبرشلونة، وقد وافق يوفنتوس على عرض النادي الكتالوني، لكن يتبقى فقط إقناع أتلتيكو مدريد الذي يمتلك حقوق بيع اللاعب المعار إلى يوفنتوس.

وأعلن يوفنتوس، في يونيو/حزيران الماضي، تمديد استعارة موراتا من أتلتيكو مدريد لموسم آخر، كما أنه يملك بندا يتيح شراء اللاعب الإسباني في نهاية موسمه الثاني من فترة الإعارة، حيث تحوم شكوك حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد.

وعاد موراتا إلى أتلتيكو مدريد في 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي، وأمضى فترته الأولى مع يوفنتوس بين 2014 و2016. وخلال فترتيه مع النادي خاض 137 مباراة وسجل 47 هدفا.

ووفقًا لراديو كتالونيا، يمكن للاعب الانضمام إلى برشلونة، في الأيام المقبلة؛ إذا أقنع مجلس إدارة النادي الكتالوني أتلتيكو​​ مدريد بتسهيل عملية الانتقال وبالمقابل المالي الذي لم يتم تحديده بعد.

وبعد وصول البرازيلي داني ألفيس والمهاجم فيران توريس سيكون المهاجم الدولي موراتا ثالث صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ يوم السبت.

وسجل موراتا سبعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في إجمالي 23 مباراة رسمية خاضها خلال الموسم الحالي تحت قيادة أليغري في موسمه الثاني في يوفنتوس على سبيل الإعارة.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان ليتولى قائد النادي السابق تشافي هرنانديز المسؤولية، وسيعود الفريق للمنافسات بعد العطلة الشتوية، في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه برشلونة أن لاعب وسطه فيليب كوتينيو، والمدافع سيرجينو ديست، والجناح المغربي عبدالصمد الزلزولي، أصيبوا بفيروس كورونا.

ويعاني برشلونة من تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار، ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة، الأحد القادم، أمام ريال مايوركا عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وجافي.

كما كشفت الفحوص، خلال الأسبوع الحالي أيضا، عن إصابة كل من: كليمو لينغليه، داني ألفيس، جوردي ألبا، وأليخاندرو بالدي، بالعدوى.