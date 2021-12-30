سبورت: برشلونة يفكر في التخلص من عثمان ديمبلي مجانا في يناير

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة برشلونة تفكر في ترك النجم الفرنسي عثمان ديمبلي يرحل مجانا في سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل، وصباح اليوم الخميس قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن موسى سيسوكو، وكيل أعمال ديمبلي، التقى بقادة برشلونة لمواصلة التفاوض بشأن تجديد عقد اللاعب، لكن اللقاء انتهى دون اتفاق وبمواقف بعيدة بين الطرفين.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥 [📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ — Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019

في حين قال الصحفي جيرارد روميرو إن المفاوضات معطلة وإن عثمان ديمبلي لن يستمر في كامب نو.

وأفادت صحيفة ”سبورت“ بأن برشلونة يفكر في ترك ديمبلي يرحل مجانا عن كامب نو في يناير المقبل وعدم الانتظار حتى يونيو 2022.

لكن الصحيفة أوضحت أن برشلونة يعتقد أن ديمبلي لن يرحل في يناير لأن لديه اتفاقا يبقيه في كامب نو حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن إدارة النادي تعتقد أنه إذا لم يجدد ديمبلي عقده، فإن وجوده في الفريق يمكن أن يزعزع الاستقرار لأنه من المعروف للجميع أنه سيذهب إلى فريق آخر مجانًا في الصيف.

ويُعتقد أن يوفنتوس هو أحد الفرق التي كانت تراهن على التعاقد مع ديمبلي البالغ من العمر 24 عاما.

لكن لا يمكن استبعاد سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ديمبلي ليكون ثلاثيا مع ليونيل ميسي ونيمار، مع الرحيل المتوقع لكيليان مبابي إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف عام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 8 مباريات فقط بواقع 438 دقيقة، صنع فيها هدفين ولم يسجل، علما أنه وصل إلى إجمالي 126 مباراة فقط، حيث غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات.

وسجل ديمبلي 30 هدفا وصنع 23 مع برشلونة.

طلبات ديمبلي

وكان الصحفي جيرارد روميرو قال إن سيسوكو وكيل ديمبلي نقل لإدارة برشلونة رغبة اللاعب الفرنسي في الحصول على راتب سنوي صاف يبلغ 40 مليون يورو، ومكافأة تجديد 20 مليون يورو، وهي الأرقام البعيدة تماما عن قدرات النادي الكتالوني حاليا.

وسيكون بإمكان ديمبلي التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل دون موافقة برشلونة بناء على قوانين الفيفا.