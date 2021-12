سبورت: برشلونة يفكر في التخلص من عثمان ديمبلي مجانا في يناير

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة برشلونة تفكر في ترك النجم الفرنسي عثمان ديمبلي يرحل مجانا في سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل، وصباح اليوم الخميس قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن موسى سيسوكو، وكيل أعمال ديمبلي، التقى بقادة برشلونة لمواصلة التفاوض بشأن تجديد عقد اللاعب، لكن اللقاء انتهى دون اتفاق وبمواقف بعيدة بين الطرفين.

