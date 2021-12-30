كوفيد-19 يضرب أتلتيكو مدريد.. إصابة دييغو سيميوني وغريزمان وجواو فيليكس

سجل أتلتيكو مدريد خمس حالات إصابة بكوفيد-19، من بينهم المدرب دييغو سيميوني، بينما أعلن برشلونة عن ثلاث حالات إضافية بين لاعبيه، اليوم الخميس.

وقال أتلتيكو إن سيميوني والقائد كوكي ولاعب الوسط هيكتور هيريرا، إضافة إلى المهاجمين أنطوان غريزمان وجواو فيليكس، جاءت نتائج فحوصهم إيجابية.

وأضاف أتلتيكو في بيان رسمي: ”لم تظهر أي أعراض على جميع هؤلاء اللاعبين وهم قيد العزل الصحي في منازلهم، تنفيذا للإجراءات الوقائية التي تطبقها السلطات الصحية“.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مع رايو فايكانو، الأحد المقبل.

اليوم تحل الذكرى العاشرة لعودة دييغو بابلو @Simeone! 😊 عقد من العشق والشغف. عقد من المباراة تلو المباراة. عقد في ذاكرة التاريخ… 🎥 https://t.co/Vandn7LFBt ❤️🤍#العقد_الأول_لسيميوني pic.twitter.com/ZFKitDo1w9 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 27, 2021

وفي وقت سابق، قال برشلونة إن لاعب وسطه فيليب كوتينيو والمدافع سيرجينو ديست والجناح عبد الصمد الزلزولي أصيبوا بفيروس كورونا.

ويعاني برشلونة من تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار، ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة الأحد القادم أمام ريال مايوركا، عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وجافي.

كما كشفت الفحوص خلال الأسبوع الحالي أيضا عن إصابة كل من كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالعدوى.

وقال برشلونة في بيان: ”اللاعبون سيرجينو ديست وكوتينيو وعبد الصمد الزلزولي جاءت نتيجة فحصوهم إيجابية. إنهم في صحة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي في المنزل، وتم إبلاغ الجهات المعنية بهذه الحالات“.

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

ويعاني ريال مدريد صاحب الصدارة أيضا من عدد من الإصابات بالعدوى في صفوفه بعد اكتشاف إصابة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش اليوم الخميس، بعد يوم من الإعلان عن إصابة تيبو كورتوا وفيدريكو بالبيردي وإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بالعدوى.

وأصيب لوكا مودريتش ورودريجو وماركو أسينسيو وجاريث بيل ومارسيلو وأندريه لونين وإيسكو وديفيد الابا أيضا بالفيروس في وقت سابق هذا الشهر.