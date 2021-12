بعد يوم من إصابته بكورونا.. كورتوا يطلب المشاركة في مباراة ريال مدريد وخيتافي

طلب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد المشاركة في مباراة فريقه أمام خيتافي، يوم الأحد، في الدوري الإسباني، بعد يوم من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كورتوا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”جاءت نتيجة فحص 2 PCR سلبية بشكل متتالٍ، وأنتظر الحصول على موافقة من السلطات للعب“.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar 🙌🏻

I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play 🙌🏻 pic.twitter.com/DwGDa4K98i

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 30, 2021