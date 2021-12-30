بعد يوم من إصابته بكورونا.. كورتوا يطلب المشاركة في مباراة ريال مدريد وخيتافي

طلب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد المشاركة في مباراة فريقه أمام خيتافي، يوم الأحد، في الدوري الإسباني، بعد يوم من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كورتوا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”جاءت نتيجة فحص 2 PCR سلبية بشكل متتالٍ، وأنتظر الحصول على موافقة من السلطات للعب“.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar 🙌🏻 I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play 🙌🏻 pic.twitter.com/DwGDa4K98i — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 30, 2021

وأضاف: ”لقد أجريت اختبارًا، وكانت النتيجة سلبية في فحصين متتاليين، وأنتظر الحصول على إذن من السلطات لأتمكن من اللعب“.

وكان ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي، أمس الأربعاء، إصابة تيبو كورتوا، وفيدي فالفيردي، وإدواردو كامافينغا، وفينيسيوس جونيور، بفيروس كورونا المستجد“.

وسيضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للاعتماد على الحارس الأوكراني أندري لونين لأول مرة، الموسم الحالي، بعد إصابة كورتوا بفيروس كورونا.

وشارك كورتوا في 25 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 19 في الدوري الإسباني، و6 في دوري أبطال أوروبا، ودخلت شباكه فيها جميعًا 19 هدفًا، في حين حافظ على نظافة الشباك 11 مباراة.

في المقابل، فإن لونين لم يشارك ولو دقيقة واحدة مع ريال مدريد هذا الموسم، علمًا بأنه لعب للفريق الأول مباراة وحيدة فقط وكانت أمام ديبورتيفو ألكويانو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، الموسم الماضي، حيث خسر 1/2.

وقبل أيام تعرض ماركو أسينسيو، وغاريث بيل، وأندري لونين، ورودريغو، ومارسيلو، ولوكا مودريتش، وإيسكو، وديفيد ألابا من ريال مدريد، بالإضافة لديفيد أنشيلوتي، مساعد كارلو أنشيلوتي للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي، يوم الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

إصابة فينيسيوس وكورتوا وكامافينغا وفالفيردي نجوم ريال مدريد بفيروس كورونا https://t.co/sTJzSraA8V pic.twitter.com/BBKHWwhwhO — إرم سبورت (@EremSports) December 29, 2021

وبعد مواجهة خيتافي يلعب ريال مدريد مع ديبورتيفو ألكويانو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، وهو الفريق الذي أطاح بريال مدريد من الدور ذاته في نسخة العام الماضي.

ثم يلعب ريال مدريد مع فالنسيا، يوم 8 يناير، على أن يواجه برشلونة يوم 13 يناير في السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 46 نقطة، ويتقدم الفريق الملكي بـ8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.