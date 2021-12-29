ديمبلي يضع قدما خارج برشلونة بعد فشل مفاوضاته تجديد عقده

يبدو أن عثمان ديمبلي اقترب كثيرا من الرحيل عن برشلونة، وذلك بعد انتهاء اجتماع وكيل أعمال الجناح الفرنسي مع قادة النادي الكتالوني دون اتفاق ومواقف متباعدة بين الطرفين خاصة بعد رفض وكيل أعمال اللاعب العرض المادي الذي طرحه النادي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي التقى يوم الأربعاء بقادة نادي برشلونة لمواصلة التفاوض بشأن تجديد عقد المهاجم الفرنسي، لكن اللقاء انتهى دون اتفاق ومواقف بعيدة بين الطرفين.

وقال الصحفي جيرارد روميرو، الذي كشف عن القمة عبر قناته على تويتش، غن المفاوضات معطلة وأن ديمبلي لن يستمر في برشلونة.

واعترفت مصادر من نادي برشلونة بأن الاجتماع لم يمض كما توقعوا، لكنهم سيواصلون التفاوض في الأيام المقبلة لأن رغبة اللاعب هي الاستمرار في برشلونة. ومع ذلك، فهم يؤكدون أنهم يرون اللاعب في الخارج أكثر من الداخل وهم متشائمون للغاية بشأن استمرارية الدولي الفرنسي

🔴 بحسب تقارير إسبانية؛ وكيل ديمبلي طلب 40 مليون يورو عقدا سنويا، بخلاف 20 مليون يورو عمولة خاصة به لتجديد العقد!😱 🔴 التقارير تؤكد ان اللاعب لن يجدد عقده، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان ونيوكاسل. pic.twitter.com/nNpIeA4zM7 — إرم سبورت (@EremSports) December 29, 2021

وكان النادي يأمل أن يكون الاجتماع الذي عقد اليوم حاسمًا وأن يتم الإعلان عن تجديد عقد المهاجم الفرنسي الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

لكن المطالبات المالية التي قدمها وكيل أعمال اللاعب كانت بعيدة كل البعد عن اقتراح النادي وبالنسبة لهم انتهى الاجتماع دون اتفاق ومواقف بعيدة جدا من الجانبين.

ولم يخف النادي خيبة أمله من نتيجة اللقاء مع سيسوكو، لأن النتيجة لم تكن كما هو متوقع، لكنهم يفهمون أنه لا يوجد شيء نهائي حتى الآن.

ومن المقرر أن يواصل الطرفان التفاوض في الأيام المقبلة والأمل المتبقي لنادي برشلونة هو رغبة اللاعب الذي يقول النادي إنه مقتنع بالاستمرار في برشلونة لكن مطالبه المالية لا تتناسب مع ما يمكن أن يدفعه برشلونة حاليا في ظل رغبة النادي في التعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دوتموند الصيف المقبل.

على الرغم من أن اتفاقًا بين ديمبلي وبرشلونة كان بالفعل في الأسبوع الماضي أمراً مفروغًا منه، إلا أن الحقيقة هي أن مواقف كلا الطرفين لا تزال بعيدة جدًا من الناحية الاقتصادية.

ووفقًا للمعلومات المذكورة من جيرارد روميرو، طلب سيسوكو في هذا الاجتماع راتبًا إجماليًا قدره 40 مليون يورو للاعب ومكافأة تجديد قدرها 20 مليون أخرى وهو أمر لا يستطيع تحمله برشلونة بالتأكيد خاصة بعد دفعه 55 مليون يورو للتعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي قبل يومين.