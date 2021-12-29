إصابة فينيسيوس وكورتوا وكامافينغا وفالفيردي نجوم ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة تيبو كورتوا وفيدريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور بكوفيد-19.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، كشف فيه عن إصابة الرباعي السابق بفيروس كورونا، وخضوعهم للحجز الصحي.

وسيتم تطبيق العزل على اللاعبين الأربعة، مع خضوعهم للبروتوكول العلاجي المفروض.

ويعود ريال مدريد للمباريات في الثاني من يناير كانون الثاني حين يواجه خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الدوري برصيد 46 نقطة من 19 مباراة بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة.

وأصيب العديد من لاعبي ريال بالفيروس في وقت سابق هذا الشهر ومنهم لوكا مودريتش ورودريجو وماركو أسينسيو وغاريث بيل ومارسيلو وأندري لونين وإيسكو وديفيد ألابا.

كما يعاني الغريم برشلونة من تفشي العدوى بتشكيلته وسيغيب عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وجابي عن الزيارة إلى ريال مايوركا يوم الأحد.

وظهرت نتائج فحوص كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي إيجابية أيضا هذا الأسبوع.

وأعلن إشبيلية عن ثلاث حالات إيجابية بفريقه لكنه قال إن المصابين لم يعانوا من أعراض وعزلوا أنفسهم في المنزل، مضيفا أن لاعبين اثنين أصيبا بالفيروس في عطلة عيد الميلاد.