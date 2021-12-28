هل ابنة لويس إنريكي وراء انتقال فيران توريس إلى برشلونة؟

أصبح فيران توريس لاعبا في برشلونة رسميا بعدما كان الاسم الأكثر ظهورا في وسائل الإعلام الكتالونية الأسابيع الأخيرة، والأكثر رغبة لدى المدير الفني تشافي هيرنانديز، الذي كان يسعى للتعاقد مع مهاجم شاب، لكن في الوقت نفسه الانضمام لبرشلونة كان رغبة كبيرة لدى توريس لأسباب شخصية.

وتعاقد سيتي مع توريس، البالغ 21 عاما، في أغسطس/آب من العام الماضي في صفقة لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو، لكن مهاجم فالنسيا السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفا.

وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

وسيكون الدولي الإسباني الشاب ضمن التشكيلة الكتالونية فيما تبقى من الموسم الحالي، وخمس سنوات أخرى وتحديدا حتى يونيو/حزيران 2027 مع وضع شرط جزائي في عقده مقابل مليار يورو، وذلك بعد انتقاله للنادي مقابل 55 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين متغيرة.

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع فيران توريس قادما من مانشستر سيتي https://t.co/SgTdDoeIUA pic.twitter.com/2E4LaOGdAc — إرم سبورت (@EremSports) December 28, 2021

وقال موقع Culemanía الكتالوني إن الحياة الشخصية لتوريس ستكون محط الأنظار في الفترة المقبلة نظرا لأنه يرتبط بعلاقة صداقة حميمة مع سيرا مارتينيز، الابنة الكبرى للويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني ومدرب برشلونة السابق، والتي من المرجح أن تكون سببا في رحيله عن سيتي والانتقال للنادي الكتالوني.

وكان اسم سيرا مارتينيز منتشرا بقوة في الأسابيع الأخيرة، حيث إنها فارسة إسبانية بارزة على الرغم من صغر سنها، تبلغ من العمر 20 عامًا، إلا أنها تبرز بالفعل كواحدة من أبرز الرياضيين في الفروسية الإسبانية والدولية.

وسيرا مارتينيز تتمتع بنفس مواصفات والدها من حيث الاجتهاد والتضحية بالنفس والقتال والاستعداد لفعل أي شيء لتحقيق حلمها، ويجمع الخبراء على أن مستقبلها واعد في هذه الرياضة ولا شك أن هذا المستقبل سيكون محط الأنظار أكثر بعد ارتباطها بتوريس نجم برشلونة الجديد.

علاقة غير رسمية

وعلى الرغم من أن عائلة لويس إنريكي متحفظة للغاية بشأن حياتهم الخاصة، إلا أن أخبار العلاقة بين فيران توريس وسيرا مارتينيز انتشرت مؤخرا خاصة منذ إبداء برشلونة اهتمامه بالتعاقد معه رغم إصابته حاليا.

وتؤكد المصادر المختلفة التي استعان بها الموقع الكتالوني، أن اللاعب الشاب يحافظ على علاقة حب سعيدة مع سيرا مارتينيز، حيث يعتبر لويس إنريكي والده على الصعيد الرياضي.

وقال عن لويس إنريكي في وقت سابق: ”ليست لدي سوى كلمات الامتنان إلى لويس إنريكي. أنا أعتبره والدي. منذ انضمامي للمنتخب الوطني، رحب بي بطريقة رائعة، ولقد أعطاني كل ثقته في النهاية، هذا ما يريده أي لاعب“.

ولا شك أن انضمامه للمنتخب يجعله يقابل سيرا مارتينيز كثيرا وقد ارتبطا بالفعل منذ عدة شهور وقبل اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، حيث إن انتقاله للنادي الكتالوني يرجع في جزء كبير منه لهذه العلاقة التي ستجعله قريبا من صديقته.

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ويشترك توريس وسيرا مارتينيز في العديد من الهوايات، إنهما رياضيان عظيمان وعاشقان للحيوانات وشابان وجذابان للغاية ولهما مستقبل واعد، العلاقة ستكون أكثر ثباتا بعد انتقاله لبرشلونة ولا شك هيدعمها وجوده في المنتخب الوطني بقيادة والد صديقته.

وفي الوقت الحالي، لم يتم الإعلان عن العلاقة رسميا بناءً على رغبة صريحة من لويس إنريكي، حيث لا ينشر الصديقان أي صور مشتركة على حسباتهما الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب في ذلك هو أن هذا الأمر قد يتسبب في مشاكل لكل من توريس ولويس إنريكي بسبب ما قد يتم استنتاجه بشأن وجود مجاملة للاعب الشاب بضمه لتشكيلة إسبانيا أو وجود تأثير لسيرا مارتينيز على وجود صديقها في التشكيلة بفعل ضغطها على والدها.

ومع ذلك، لا يوجد شك في احترافية لويس إنريكي وأداء اللاعب الشاب الذي تميز في العديد من المباريات بسجلات غير عادية لفتت انتباه تشافي هيرنانديز الذي عقد العزم على ضمه إلى برشلونة.

ولا شك أن لويس إنريكي فخور جدا بابنته وقد حضر بصحبة زوجته العديد من المسابقات التي شاركت فيها سيرا مارتينيز خاصة عند فوزها ببطولة إسبانيا للفروسية للشابات العام الماضي.