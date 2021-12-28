مبابي: لن أنضم لريال مدريد في يناير.. سأنهي الموسم في باريس سان جيرمان (فيديو)

كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أنه لا يخطط للانضمام لنادي ريال مدريد في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل، مؤكدا أنه سينهي الموسم رفقة النادي الباريسي.

وقال مبابي، في تصريحاته لشبكة CNN، يوم الثلاثاء: ”هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني حاليا هو الفوز على ريال مدريد خلال مواجهتنا في دوري أبطال أوروبا، نحن جاهزون وأنا مستعد للعب وأبذل قصارى جهدي من أجل باريس سان جيرمان“.

وأضاف: ”سأنهي الموسم مع فريقي الحالي بنسبة 100%، سأبذل كل ما لدي للفوز ببطولة الدوري والكأس وأسعد الجماهير التي تستحق ذلك، أعتقد أنهم يستحقون الفوز بشيء كبير مع باريس سان جيرمان“.

🎙️ Kylian Mbappé habló en la @CNN sobre su futuro: «No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco.» 👇🏻

pic.twitter.com/0IQNcY40Cr — El Traductor (@ElTraductorRM) December 28, 2021

وعن التقارير التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد في يناير المقبل، أشار مبابي: ”لن أذهب إلى ريال مدريد في يناير، سأنهي الموسم مع باريس سان جيرمان بأمان تام، أريد أن أبذل قصارى جهدي للفوز بلقب رائع للجماهير، كما أن اللعب لباريس أمر يشرفني كثيراً، وهو أمر ممتع أن تلعب مع أصدقائك وبجانب عائلتك“.

وعن فشل رحيله عن الفريق في الميركاتو الماضي، شدد: ”لست نادما على هذا الأمر لأنني كنت صادقا، ولا أحد يستطيع أن يقول أي شيء عني، لأنه شعور شخصي بالنسبة لي، لكني سعيد بالبقاء واللعب مع ميسي وزملائي الأخرين، إنها أيضًا مدينتي“.

وعن اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال مبابي: ”من دواعي سروري أن أخبر أبنائي وأصدقائي في المستقبل أنني لعبت مع ميسي، يجب أن نستمتع برؤيته هُنا، إنها لحظات رائعه نعيشها وتعيشها كرة القدم“.

وفاز كيليان مبابي، أمس، بجائزة لاعب العام في حفل ”غلوب سوكر“ 2021 الذي أقيم في دبي.

وكان مبابي قد رفض تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2021-2022، بهدف الانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

وأشارت تقاريرصحفية مؤخرا إلى أن ريال مدريد سيوقع عقوداً مبدئية مع مبابي خلال شهر يناير المقبل مع دخوله الفترة الحرة الخاصة بآخر 6 أشهر في عقده والتي تتيح له الانتقال لأي فريق.

وسيعلن ريال مدريد عن التعاقد مع مبابي لوسائل الإعلام عقب مواجهتي الفريق أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي 15 فبراير و9 مارس المقبلين.

ويأتي اختيار هذا الموعد من قبل مبابي وإدارة ريال مدريد خوفا من إمكانية الحديث عن تضارب مصالح بين اللاعب وناديه المستقبلي قبل لقاء فريقي العاصمتين الإسبانية والفرنسية المرتقب في أهم مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن أعلن مبابي بأنه كان يريد الرحيل عن باريس الصيف الماضي من أجل أن يحقق ناديه مكسبا ماليا من بيعه بدلا من رحيله في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

بينما أراد مسؤولو باريس سان جيرمان إبقاء مبابي ليشكل مع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا ثلاثيا قويا يتمكن من قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي تطور مثير، سيواجه باريس سان جيرمان قريبا ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا 13 مرة، في دور الـ16 بعد إعادة سحب القرعة بعد خطأ فني.

وعلى الرغم من أن مالكي باريس سان جيرمان من القطريين استثمروا أكثر من مليار دولار على الانتقالات منذ استحواذهم على النادي في 2011، إلا أن النادي فشل في الفوز بأبرز بطولة أوروبية للأندية.

ووصل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في عام 2020، لكنه خسر أمام بايرن ميونخ 1-صفر في لشبونة، وفي الموسم الماضي خسر باريس سان جيرمان 4-1 في مجموع المباراتين أمام مانشستر سيتي في قبل النهائي.