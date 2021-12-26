قبل كأس العالم 2022.. مارتينيز مدرب بلجيكا قلق من قلة مشاركة هازارد مع ريال مدريد

عبر المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن قلقه من قلة مشاركة لاعبه إدين هازارد مع ريال مدريد، قبل أقل من عام على كأس العالم 2022 في قطر.

وقال مارتينيز: ”قلة المشاركة في المباريات مصدر قلق بالطبع؛ لأنه وضع جديد بالنسبة لهازارد، الذي لم يكن في مثل هذا الموقف من قبل، ويمكن أن يكون صعبا للغاية“.

لكن رغم ذلك أكد مارتينيز في مقابلة مع قناة ”إليفن سبورتس“ التي تنقل مباريات الدوري البلجيكي أن الأولوية تتمثل في تعافي هازارد بشكل كامل، بعد تعرضه لعدة إصابات، من انتقاله إلى ريال مدريد صيف العام 2019، وأوضح أنه يرى أن هازارد تعافى تماما بالفعل.

وانتقل هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد صيف 2019 في صفقة قيل إنها كلفت النادي الملكي أكثر من 100 مليون يورو، لكن اللاعب البلجيكي لم يقدم ما كان متوقعا منه، كما غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات المتنوعة.

وقال مارتينيز ”أرى أن هازارد تعافى الآن، لعب بشكل جيد للغاية أمام إستونيا ولم يعد يفكر إذا كان سيتعرض لأي ألم، هازارد لا يشعر بالألم، إنه يتحرك بحرية“.

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وأوضح المدرب الإسباني: ”اعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على هازارد قليلا في بداية الموسم، لكن في مواجهة غياب لاعبين مثل رودريغو وأسينسيو، لعب هازارد أساسيا في آخر مباراتين في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو وقادش وترك انطباعا طيبا“.

وأشار مدرب منتخب بلجيكا إلى أنه لا يشعر ”في الوقت الحالي“ بالقلق من عدم استمرارية هازارد مع ريال مدريد، وقال: ”لا أعتقد أننا في هذه المرحلة بعد لأنه ما زال أمامنا الصيف، وبعد الصيف سيكون علينا أن نجد طريقنا في الأشهر الثلاثة السابقة لكأس العالم“.

يشار إلى أن كأس العالم 2022 في قطر تقام في نوفمبر وديسمبر 2022.

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وشارك هازارد الموسم الحالي في 14 مباراة مع ريال مدريد، بواقع 600 دقيقة، لم يسجل فيها أي هدف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وأتم مارتينيز : ”أعرف كيف يتدرب هازارد، وأرى الطريقة التي يحاول بها التغلب على هذا التحدي، إنه تحدٍ مختلف تماما في حياته المهنية، في الوقت الحالي لا داعي للقلق، فهذا شيء سنعيد تقييمه بعد الصيف“.

وبالمجمل لعب هازارد 57 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 5 أهداف فقط، وصنع 9.