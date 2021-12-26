إعلامي إسباني: عبدالصمد الزلزولي لا يرغب في لعب بطولة أفريقيا مع المغرب

أثار الصحفي الإسباني الموثوق، ‏جيرارد روميرو، جدلا بتغريدة عن مصير عبدالصمد الزلزولي، نجم برشلونة، والذي اتخذ قرارا بالفعل، بتمثيل منتخب المغرب، رغم التقارير التي أشارت إلى ضغوطات على اللاعب؛ للعدول عن قراره، وانتظار تمثيل المنتخب الإسباني.

وقال جيرارد روميرو، في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأحد، إن ”عائلة الزلزولي طلبت من الاتحاد المغربي لكرة القدم، عدم المشاركة اللاعب في كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في يناير المقبل“.

وأوضح: ”عبدالصمد الزلزولي، يريد البقاء في برشلونة خلال شهر يناير، ولا يريد الذهاب إلى بطولة أمم أفريقيا. بيئة اللاعب تتفاوض مع المغرب، من أجل استمرار اللاعب في برشلونة“.

وكان البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، قد استدعى الزلزولي، لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام بالكاميرون، في الفترة ما بين 9 يناير، حتى 6 فبراير 2022.

لكن تقارير صحفية، أكدت ممارسة الاتحاد الإسباني، ضغوطًا على الزلزولي، من أجل إقناعه بعدم تمثيل المغرب في البطولة، وإغراء نجم برشلونة بتمثيل منتخب ”اللاروخا“.

ومع ذلك، فإن الزلزولي حسم قراره بتمثيل منتخب المغرب، إذ عدّل بياناته عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، وكتب فيها: ”لاعب برشلونة ومنتخب المغرب“.

وسبق لإسبانيا إقناع منير الحدادي، بتمثيل منتخبها على حساب المغرب، ليوافق اللاعب بالفعل، ويسجل ظهوره الوحيد ضد مقدونيا، قبل أن يتم تجاهله لاحقًا، بعدم استدعائه لأي معسكر.

وبسبب ذلك، سنحت الفرصة للحدادي، للعب بقميص المغرب بعد سنوات، مستفيدًا من لوائح الفيفا التي تسمح للاعبين الذين لم يتجاوزا 21 عاما، ولم يخوضوا أكثر من 5 مباريات دولية، للعب بقميص منتخب آخر.

وولد الزلزولي في المغرب، لكنه انتقل إلى إسبانيا، وهو في السابعة من عمره.

عبدالصمد الزلزولي يحسم موقفه من تمثيل منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية https://t.co/c6iCc37y1v pic.twitter.com/dB2xAMVrcq — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

وشارك مع رديف برشلونة في 7 مباريات في الموسم الجاري، قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول، بنهاية أكتوبر الماضي.

ومع الفريق الأول، شارك الزلزولي في 8 مباريات، وبات أساسيا في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

ويلعب المنتخب المغربي في أمم أفريقيا 2022، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بجانب منتخبات: غانا، جزر القمر، والغابون.