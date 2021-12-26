رغم انتقاله لباريس سان جيرمان.. برشلونة ما زال يجني أموالا من بيع مقتنيات ميسي

مرت أربعة أشهر منذ رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، لكن النادي الكتالوني لا يزال يبيع قمصان ومقتنيات هدافه التاريخي وقائده السابق في المتاجر الرسمية للنادي ويجني الكثير من الأموال جراء ذلك.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن النجم الأرجنتيني لم يكن فقط أهم لاعب في تاريخ نادي برشلونة، لكنه لا يزال يدر دخلًا لخزائن النادي الكتالوني.

وفي الواقع، في متجر برشلونة الرسمي، يمكنك شراء أشياء متعلقة بقائد الأرجنتين كلاعب في برشلونة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المرتفعة للغاية لكل ما يخص ميسي ليس لها علاقة بأسعار الأشياء المشابهة التي تطرحها الأندية للاعبيها السابقين.

وتتراوح منتجات ميسي التي لا يزال برشلونة يبيعها في متجره الرسمي من شارة القيادة إلى قمصان موقعة من النجم الأرجنتيني نفسه بأسعار ضخمة، إذ يبلغ سعر القميص الموقع من الهداف التاريخي من الموسم الماضي 1170 يورو، وهو أغلى شيء يخصه على موقع برشلونة، بينما يبيع النادي شارة القيادة التي وقعها قائده السابق بسعر 643.50 يورو.

ويواصل متجر برشلونة الرسمي أيضًا استغلال صورة ميسي جنبًا إلى جنب مع صورة أساطير النادي الكتالوني الأخرى مثل قميص موسم 2013-14 الذي وقعه النجم الأرجنتيني وتشافي هرنانديز وأندريس إنيستا والذي يبلغ سعره 2950 يورو.

ولم يتمكن برشلونة من تجديد عقد ميسي الصيف الماضي بسبب وضعه الاقتصادي الحساس، لكن النجم الأرجنتيني لا يزال ”يواصل“ مساعدة فريقه السابق في تحقيق دخل إضافي بفضل استغلال صورته.

ووافق المهاجم الأرجنتيني على البقاء في ناديه السابق برشلونة عقب انتهاء عقده في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، لكن النادي الكتالوني اعترف أنه لا يستطيع تحمل التكلفة المالية لعقده الجديد، لينتقل إلى باريس سان جيرمان في عقد لمدة عامين مع خيار بعام ثالث في أغسطس/آب الماضي.

وتوج النجم البالغ عمره 34 عاما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه في رقم قياسي أواخر الشهر الماضي، ليضيفها إلى جوائز أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي.