موندو ديبورتيفو: نصير المزراوي قد يكون مفتاح انتقال هالاند إلى برشلونة

يسعى برشلونة لإبرام عدة تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، لكنه في الوقت ذاته يفكر في الانتقالات الصيفية، لذلك وضع المغربي نصير المزراوي على رأس أولوياته في نهاية الموسم الحالي، خاصة أن التعاقد معه قد يكون مفتاحا لخطف إرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، الذي يسعى خلفه أكبر أندية أوروبا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن المزراوي، الظهير الأيمن لأياكس أمستردام الهولندي والبالغ من العمر 24 عامًا، على رادار برشلونة الذي يسعى للتعاقد معه في نهاية الموسم مجانًا.

وُلد المزراوي في هولندا ولكنه يحمل الجنسية المغربية، وقد ظهر اسمه في اجتماع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، ومينو رايولا وكيل أعمال المدافع المغربي، قبل ساعات من حفل ”الفتى الذهبي“ الذي أقيم مؤخرا في تورينو بإيطاليا.

ويسعى برشلونة للحصول على أكبر عائد مالي من بيع الأمريكي سيرجينيو ديست، ليخلفه المزراوي الذي سيغيب عن تشكيلة المغرب في كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

وقد تابع برشلونة تطور المزراوي عن كثب منذ أن كان جزءًا من فريق الشباب في أياكس، وقد تألق في الموسم الحالي على الصعيد الهجومي، إذ أحرز أربعة أهداف وصنع اثنين في الدوري الهولندي، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، حيث بدأ جميع مباريات أياكس الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال، والذي حصد فيه فريق المدرب إريك تن هاغ 18 نقطة من ستة انتصارات.

وكان تأثير المزراوي على فريقه كبيرًا لدرجة أن الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى تسعى خلفه، لكن برشلونة يتحرك بجدية ليتفوق على الآخرين والتعاقد مع اللاعب الذي يرغب أيضا في الرحيل عن أمستردام.

وقال الحارس الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد إدوين فان دير سار، مدير عام أياكس، في هذا الصدد: ”نود أن يبقى المزراوي، ولكن عدة أشهر ضاعت في المفاوضات معه دون جدوى. نحن في نهاية ديسمبر ونرى بالفعل أين ينتهي به الأمر“.

وفي العاصمة الهولندية، أشاروا بالفعل إلى أن برشلونة هو المرشح الأوفر حظاً للتعاقد مع المزراوي، الذي بالإضافة إلى قدراته المميزة سيكون مفتاحا للتعاقد مع هالاند؛ لأن ضمه سيعزز علاقة النادي الكتالوني بوكيل أعماله رايولا، وهو وكيل أعمال المهاجم النرويجي في الوقت ذاته.

ولا شك أن ضم المزراوي عبر رايولا سيفتح الطريق أمام انتقال هالاند إلى كامب نو، وهو الأمر الذي يحرص عليه لابورتا بشدة في الصيف المقبل، ومن أجله يعزز علاقته برايولا، ويمكن أن يكون المزراوي مفتاحًا لجعل ارتداء هالاند قميص برشلونة حقيقة وواقعا.