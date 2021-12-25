عبدالصمد الزلزولي يحسم موقفه من تمثيل منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية

كشف موقع ”Le 360 ​​Sport“ عن أن الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، حسم موقفه وقرر الاستجابة لدعوة المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقررة في الكاميرون خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 9 من يناير حتى 6 من فبراير المقبل.

وشدد الموقع على أن الزلزولي قرر التعبير عن موقفه بالمشاركة في أمم أفريقيا، من خلال تدوينة جديدة نشرها عبر حسابه الخاص على تطبيق ”إنستغرام“، يوم السبت، حيث عبر عن سعادته بالمشاركة مع منتخب بلاده في البطولة، مضيفا بجانب أنه لاعب لنادي برشلونة، بأنه أصبح ”لاعباً لمنتخب المغرب“.

كانت شبكة ”بي إن سبورتس“ القطرية، قد قالت إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يضغط على عبد الصمد الزلزولي حتى يعتذر عن عدم تمثيل منتخب المغرب في كأس أفريقيا 2021.

وأشارت إلى أن إسبانيا وعدت اللاعب البالغ عمره 20 عاما بتمثيل منتخبها مستقبلا.

واستدعى وحيد خليلوزيتش، مدرب المغرب، الزلزولي، في قائمة الفريق التي تشارك في كأس أفريقيا.

ولعب الزلزولي مع شباب المغرب في كأس العرب 2020 لكنه لم يمثل المنتخب الأول في أي مباراة.

وولد الزلزولي في المغرب لكنه انتقل إلى إسبانيا وهو في السابعة من عمره.

وشارك مع رديف برشلونة في 7 مباريات في الموسم الجاري قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول بنهاية أكتوبر الماضي.

ومع الفريق الأول شارك الزلزولي في 8 مباريات وبات أساسيا في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

ماركا: الاتحاد الإسباني لم يعد عبدالصمد الزلزولي باستدعائه لمنتخب إسبانيا https://t.co/9nkdbe5ibN pic.twitter.com/Q6KcB1DKCW — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

وولد الزلزولى في مدينة بني ملال المغربية لكنه انتقل مع عائلته إلى إسبانيا في سن السابعة، وانضم خلال شهر أغسطس الماضى لصفوف فريق برشلونة الثاني، قبل أن يتم تصعيده بعد فترة قليلة للعب مع الفريق الأول.

ويلعب المنتخب المغربي في أمم أفريقيا 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات غانا، جزر القمر والغابون.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، تصريحات للمدرب خليلوزيتش، قال فيه: ”اكتشفت الزلزولي مؤخرًا وتحدثت معه، الآن يلعب في الفريق الأول، ورأيت أنه يتمتع بجودة رائعة، كما أخبرني أن رغبته بالفعل هي اللعب للمنتخب المغربي“.

وأضاف: ”آمل في أن أتوصل لاتفاق مع برشلونة حتى لا تحدث مشاكل مع خوضه أمم أفريقيا في الكاميرون، بالرغم من أنه لم يلعب إلا لمدة شهر ونصف الشهر تقريبًا“.

وتابع: ”اتصلت به لأنه يلعب لبرشلونة، تحدثت معه مرتين، وتحدثت مع المسؤولين عن فريقه والرئيس والمدير الرياضي، لأنهم لا يستطيعون منعه من القدوم إلينا لأنه لاعب مؤهل“.