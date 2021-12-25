كيف سيتعاقد برشلونة مع فيران توريس بمبلغ ضخم رغم الأزمة المالية؟

أثار عرض برشلونة مبلغا ضخما على مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجمه فيران توريس استغراب البعض، نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، لكن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية فسرت أسباب ذلك بالتفصيل.

واقترب برشلونة من التعاقد مع الدولي الإسباني بعدما قدم عرضًا بقيمة 55 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى في صورة متغيرات تتوقف على بعض العوامل.

موندو ديبورتيفو: برشلونة سيعلن التعاقد مع فيران توريس يوم الإثنين https://t.co/PJbL94X3tL pic.twitter.com/OGKRemAFcD — إرم سبورت (@EremSports) December 24, 2021

وبات النادي الإنجليزي مستعدا لأول مرة للدخول في مفاوضات مع برشلونة نظرًا لأن هذه الأرقام قريبة مما طلبه في البداية، بعدما قيّم لاعبه بنحو 70 مليون يورو، وسيتوصل الطرفان لاتفاق قريبا ينقل توريس إلى ”كامب نو“ في الميركاتو الشتوي الذي يبدأ خلال أيام.

لكن السؤال هو كيف تمكن برشلونة من تقديم عرض بهذا الحجم مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه؟ بادئ ذي بدء، يجب القول إن نادي برشلونة لديه الأموال ولا يعاني من مشاكل نقدية نظرا لأنه حصل في الأشهر الأخيرة على سلسلة من الاعتمادات المالية من عقود رعاية وغيرها سمحت له بمواجهة مدفوعات معلقة، وكذلك لديه أيضًا الأموال اللازمة للتعاقد مع اللاعبين.

رحيل لاعبين

المشكلة التي تواجه نادي برشلونة هي شروط اللعب المالي النظيف في الليغا، ما يترك له مجالًا بسيطًا للمناورة للتعاقد مع لاعبين جدد، وإذا كان النادي الآن على وشك حسم صفقة فيران توريس فذلك بسبب وجود سلسلة من الظروف التي تسمح بذلك.

ومن أهم هذه الظروف رحيل اللاعبين من الفريق الأول، حيث أعلن سيرجيو أغويرو قبل أيام قليلة اعتزاله بسبب مشاكل في القلب، وهذا الإعلان سمح للنادي بقيد المخضرم داني ألفيس في القائمة خلال يناير/كانون الثاني المقبل، لكن راتب المدافع البرازيلي المخضرم لا يتجاوز بالكاد 100 ألف يورو، لذا أتاح رحيل أغويرو مساحة أكبر يمكن الآن استخدامها في التعاقد مع فيران توريس.

وفي الأيام المقبلة سيرحل النمساوي يوسف دمير (18 عاما)، رغم أن راتبه لم يكن ضخما، لكنه انضم إلى اللاعبين الآخرين الذين سيغادرون النادي بالتأكيد في يناير/كانون الثاني، ما يعني أن انضمام توريس ممكن.

ثم هناك عاملان آخران يتيحان لبرشلونة التفكير في تعاقدات جديدة، حيث يعمل النادي على صفقة رعاية جديدة. وتفترض هذه الاتفاقيات أن دخل النادي سيستمر في الزيادة.

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وأخيرًا، في ما يتعلق بعقد فيران توريس وحجم راتبه مقارنة بفاتورة رواتب الفريق، نجد أنه سيكون 11 مليون يورو سنويًا، وذلك إذا تم حسم الصفقة مقابل 55 مليون يورو، ما يعني أنه سيحصل على 5.5 مليون يورو في الأشهر الستة المتبقية من الموسم كراتب.

وفي حال رحيل لاعبين آخرين مثل فيليب كوتينيو وصاموئيل أومتيتي، ستزيد فرص برشلونة في حسم صفقات جديدة خلال الشهر المقبل هو في أمس الحاجة لها لاستعادة بريقه محليا وأوروبيا.

وتعاقد مانشستر سيتي مع توريس البالغ من العمر 21 عاما في أغسطس/آب من العام الماضي في صفقة لمدة خمس سنوات مقابل 23 مليون يورو، لكن مهاجم فالنسيا السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفا.

وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.