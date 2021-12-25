الصحف الرياضية: كامافينغا مثل المجنون.. سيبايوس على بعد خطوة.. ومفاتيح التعاقد مع توريس (صور)

شكل اقتراب إتمام صفقة انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي لبرشلونة، وارتياح ريال مدريد لتألق وتأقلم نجمه الشاب الفرنسي إدواردو كامافينغا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بسوق انتقالات برشلونة الساخن والألعاب الأولمبية الشتوية القادمة وتقييم لاعبين ومدربين مشوارهم في سنة 2021.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نجم ريال مدريد الشاب إدواردو كامافينغا وكتبت: ”مثل المجنون كامافينغا“ و“ارتياح في ريال مدريد بسبب تأقلم كامافينغا“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات برشلونة وكتبت: ”برشلونة: سوق انتقالات ساخن“.

كما اهتمت بحوارها مع خافيير بوادو لاعب إسبانيول وكتبت: ”بوادو: 2021 كانت أفضل سنة في مشواري“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تهنئة داني ألفيس مدافع برشلونة لجماهير الفريق بأعياد الميلاد وكتبت: ”تهنئة ألفيس“.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت: ”برشلونة سيقدم فيران توريس الثلاثاء المقبل“ و“راتب دي ليخت يمنع انتقاله لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بمصير داني سيبايوس في ريال مدريد وكتبت: ”سيبايوس على بعد خطوة من الرحيل لريال بيتيس“.

موندو ديبورتيفو

هنأت الصحيفة قراءها بالأعياد على صدر صفحتها الأولى من خلال لاعبة برشلونة للسيدات إيتانا بونماتي وكتبت: ”أعياد مجيدة“ و“إيتانا بونماتي تطلب الصحة ورحيل فيروس كورونا والفوز بالثلاثية مرة أخرى مع برشلونة“.

كما تحدثت عن اقتراب صفقة انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي إلى برشلونة وكتبت: ”مفاتيح التعاقد مع فيران توريس“.

الصحيفة اهتمت بمصير المهاجم الهولندي لوك دي يونغ لاعب برشلونة وكتبت: ”اتفاق بين 3 فرق ينقل لوك دي يونغ نحو قادش“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع الأبطال الفرنسيين كليمون تنويل وألكسيس بانتيغولت حول الألعاب الأولمبية الشتوية وكتبت: ”في الألعاب الأولمبية يجب أن تلعب حظك“.

كما اهتمت بمدرب نيس كريستوفر غالتيير وكتبت: ”غالتيير: 2021 سنة مباركة“.