نيوكاسل يغري كيران تريبيير وأتلتيكو مدريد يحاول الصمود

اقترب الدولي الإنجليزي كيران تريبيير من الرحيل عن أتلتيكو مدريد، في يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما تلقى عرضًا مغريًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقد يكون تريبيير ثاني لاعب يرحل عن أتلتيكو على الرغم من اختلاف حالته عن حالة هيكتور هيريرا، الذي لن يؤثر رحيله كثيرًا على خطط المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن الدولي الإنجليزي يرغب في الرحيل وقد أراد أتلتيكو اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة، التقى مديرو أتلتيكو والجهاز الفني مع تريبيير لمعرفة نواياه في النصف الثاني من الموسم الحالي ولمعرفة ما إذا كان يتطلع إلى الاستمرار في الفريق.

وتأقلم تريبيير تمامًا مع أتلتيكو وهو أمر نادر بالنسبة للاعب قادم من الدوري الإنجليزي الممتاز. والآن يخوض موسمه الثالث في أتلتيكو ويفترضون في إنجلترا أنه سينتهي به الأمر بالعودة قبل إنهاء عقده مع النادي المدريدي.

ويتبقى عام في العقد الحالي للاعب مع أتلتيكو، لكنه يرغب في العودة للبريميرليغ، حيث حاول مانشستر يونايتد بالفعل الحصول على خدماته الصيف الماضي، على الرغم من أن أتلتيكو أوقف أي خيار للخروج.

لكن الآن، نيوكاسل هو الذي يريد التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي نظرًا لأهميته للفريق الذي يصارع للبقاء في الدوري الممتاز، حيث عرض النادي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 20 مليون يورو وهو مبلغ ضخم للاعب يبلغ من العمر 31 عامًا.

وتكمن مشكلة أتلتيكو في أنه لا يملك بديلًا ثابتًا للدولي الإنجليزي، وسيكون الكرواتي شيمه فرساليكو بديلًا له لكنه يعاني من كثرة الإصابات، حيث غادر الملعب في مباراة فالنسيا للإصابة وشارك بدلًا منه فرساليكو، بينما لعب ماركوس يورينتي أيضًا في مركز الظهير الأيمن في العديد من المباريات وقدم أداءً جيدًا.

وخاض تريبيير 17 مباراة هذا الموسم (14 في الليغا و 3 في دوري أبطال أوروبا)، وقد عانى من خلع في الكتف في مباراة فالنسيا ليغيب عن مباريات أوساسونا، وقادش، وريال مايوركا، وريال مدريد، بالإضافة إلى مباراتين في دوري أبطال أوروبا أمام ميلان وبورتو.

ويأمل أتلتيكو، بعد الاجتماع مع اللاعب، أن يركز تريبيير تمامًا على أتلتيكو وأن ينسى العروض المحتملة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت الحالي، لعب ضد إشبيلية وغرناطة، وقدم أداءً جيدًا، لكن حامل لقب الليغا يأمل في الإبقاء على الدولي الإنجليزي، لنهاية الموسم الحالي، على الأقل وعدم رحيله في الميركاتو الشتوي.