سبورت: عثمان ديمبلي سيجدد عقده مع برشلونة الأسبوع المقبل

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، إن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، سيجدد عقده مع النادي الكتالوني الأسبوع المقبل.

وينتهي عقد ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة البلوغرانا، بداية من يناير المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن عثمان ديمبلي قرر تجديد عقده مع برشلونة الأسبوع المقبل، وأضافت أن اللاعب الفرنسي سيقوم بتمديد عقده لمدة خمسة مواسم، كما سيوافق على خفض راتبه الحالي مع البلوغرانا، لتقليل كتلة الرواتب ليتمكن النادي من تسجيل لاعبين جدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إرادة اللاعب كانت حاسمة في الوصول إلى هذا الاتفاق، رغم أن وكلاءه كانوا يريدون أن يخوض اللاعب مغامرة جديدة بعيدا عن برشلونة، حيث فضل اللاعب المشاركة في المشروع الذي يقوده تشافي.

وأكدت ”سبورت“ أنه في الوقت الحالي يتم الانتهاء من تفاصيل العقد الجديد، ويخطط النادي للإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.

