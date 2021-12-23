سبورت: عثمان ديمبلي سيجدد عقده مع برشلونة الأسبوع المقبل

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، إن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، سيجدد عقده مع النادي الكتالوني الأسبوع المقبل.

وينتهي عقد ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة البلوغرانا، بداية من يناير المقبل.

على رأسهم مبابي وديبالا.. تشكيلة مرعبة متاحة مجانا بداية من الأسبوع المقبل (صورة) https://t.co/4eJvEDb3p2 pic.twitter.com/nerYFpUAm8 — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن عثمان ديمبلي قرر تجديد عقده مع برشلونة الأسبوع المقبل، وأضافت أن اللاعب الفرنسي سيقوم بتمديد عقده لمدة خمسة مواسم، كما سيوافق على خفض راتبه الحالي مع البلوغرانا، لتقليل كتلة الرواتب ليتمكن النادي من تسجيل لاعبين جدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إرادة اللاعب كانت حاسمة في الوصول إلى هذا الاتفاق، رغم أن وكلاءه كانوا يريدون أن يخوض اللاعب مغامرة جديدة بعيدا عن برشلونة، حيث فضل اللاعب المشاركة في المشروع الذي يقوده تشافي.

وأكدت ”سبورت“ أنه في الوقت الحالي يتم الانتهاء من تفاصيل العقد الجديد، ويخطط النادي للإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥 [📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ — Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019

وانضم عثمان ديمبلي إلى برشلونة صيف عام 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 7 مباريات فقط صنع فيها هدفا.

وبالمجمل لعب ديمبلي مع برشلونة 125 مباراة، حيث غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب تكرار الإصابات، وسجل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 22، علما أنه سبق أن سجل 10 أهداف وصنع 22 في 50 مباراة مع بروسيا دورتموند.

مستقبل كوتينيو

في سياق متصل، قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن إيفرتون اقتحم سباق التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، لينضم إلى نيوكاسل يونايتد وتوتنهام.

وأفادت الصحيفة بأن وكلاء كوتينيو يتواصلون مع مسؤولي إيفرتون، علما أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2023.

Ousmane Dembele'nin La Liga'daki ilk golünün üzerinden tam 2 sene geçti.#BeAKing pic.twitter.com/ICwqpkMVux — King FC (@KingOfCheers) April 17, 2020

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة تريد التخلص من كوتينيو لمواجهة الأزمة المالية، وتخفيف حدة الديون، في ظل حصول اللاعب على راتب مرتفع.

وشارك كوتينيو في 16 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، سجل فيها هدفين، وقد انضم لكامب نو في يناير 2018 من ليفربول مقابل 135 مليون يورو، وقد خرج من الفريق إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة موسم 2019/2020.

يشار إلى أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أكد في وقت سابق تفاوض برشلونة للحصول على خدمات لاعبه فيران توريس.