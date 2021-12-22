ترتيب الدوري الفرنسي: إيكاردي ينقذ باريس سان جيرمان ويمنحه التعادل أمام لوريان

هز ماورو إيكاردي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين للتعادل 1-1 مع مضيفه المتعثر لوريان بعد أداء كارثي آخر من متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ويملك فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو، الذي طُرد مدافعه سيرجيو راموس، 46 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة على نيس ثاني الترتيب الذي قلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه لانس.

ويتأخر أولمبيك مرسيليا، الذي يملك مباراة مؤجلة، بفارق الأهداف عن نيس بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه ستاد رانس إذ أدرك ديميتري باييه التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل ستاد رين المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد هزيمته 2-1 في ملعب موناكو.

وأحكم مونبلييه قبضته على المركز الخامس بفوز كبير 4-1 على أنجيه فيما قفز ليل حامل اللقب إلى المركز الثامن عندما هز جوناتان ديفيد الشباك ليمنحه الانتصار 3-2 على مضيفه بوردو.

وتأجلت مباراة كليرمو ضد ستراسبورج بسبب الضباب الكثيف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: