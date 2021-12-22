ترتيب الدوري الإسباني: بنزيما يقود ريال مدريد لتخطي بلباو والانفراد بالصدارة وأتلتيكو يسقط أمام غرناطة

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا مساء الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وجاءت أهداف المباراة الثلاث في الدقائق العشر الأولى من عمر اللقاء، حيث تقدم الريال بهدفين حملا توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين الثانية والرابعة على الترتيب.

فيما تكفل أوهيان سانسيت بتسجيل هدف بلباو الوحيد في الدقيقة العاشرة.

وارتفع رصيد الريال، الذي تعادل بدون أهداف مع قادش في مباراته الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في الصدارة من 19 لقاء، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي خاض 18 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد بلباو عند 24 نقطة في المركز العاشر.

غرناطة يُكبد أتلتيكو مدريد حامل اللقب رابع خسارة على التوالي

في مباراة أخرى واجه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد المزيد من الضغوط اليوم الأربعاء عقب تعرض حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لهزيمة مفاجئة 2-1 أمام مضيفه غرناطة.

ومع تلقي أتلتيكو الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري لأول مرة منذ تولي سيميوني المسؤولية في 2011، بات منصب المدرب الأرجنتيني تحت تدقيق جماهير النادي ووسائل إعلام إسبانية.

ويحتل أتلتيكو المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد 18 مباراة، متأخرا 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي يلتقي مع أتليتيك بيلباو في وقت لاحق اليوم.

واحتاج جواو فيلكس أقل من دقيقتين لوضع أتلتيكو في المقدمة بتسديدة أرضية رائعة من عند حافة منطقة الجزاء، ليثبت هذا الهدف سبب مطالبة الجماهير للمدرب سيميوني بالاعتماد على المهاجم البرتغالي من البداية بشكل أكبر.

لكن غرناطة سجل هدف التعادل بعد 15 دقيقة عبر تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء لداروين ماتشيس.

وحاول جواو فيلكس صاحب المجهود الوفير تسجيل الهدف الثاني لكنه تعرض للاحباط عندما أحرز خورخي مولينا هدف الفوز لغرناطة في منتصف الشوط الثاني.

ورفع الانتصار رصيد غرناطة إلى 22 نقطة في المركز 12 بالدوري.

ونجا غرناطة من 20 دقيقة صعبة في نهاية المباراة حاول خلالها أتليتيكو تسجيل هدف التعادل دون نجاح.

وهذا أول انتصار لغرناطة على أتليتيكو منذ عام 1973 لينهي سلسلة من 25 مباراة بدون انتصار على حامل اللقب.

وتتعرض طريقة لعب سيميوني لتساؤلات باستمرار حيث لم يمنع دفاع أتلتيكو القوي في العادة شباكه من أن تتلقى 22 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم، حيث خرج حامل اللقب بشباك نظيفة في خمس مباريات فقط في الدوري خلال هذه الفترة.

وفي المقابل، اهتزت شباك الفريق ثماني مرات فقط في نفس المرحلة الموسم الماضي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: