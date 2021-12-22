‏قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أكمل ليفربول عقد المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه الماراثوني 5 – 4 بركلات الترجيح على ضيفه ليستر سيتي يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وضرب ليفربول موعدًا في نصف النهائي مع آرسنال الذي صعد أمس الثلاثاء، عقب فوزه الكبير 5-1 على ضيفه سندرلاند، الثلاثاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة على ملعب ”آنفيلد“ بالتعادل 3 – 3، إذ تقدم ليستر بهدفين مبكرين عن طريق نجمه جيمي فاردي في الدقيقتين التاسعة و13، قبل أن يقلص ليفربول الفارق بهدف عن طريق أليكس أوكسلايد تشمبرلين في الدقيقة 19.

وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 33، غير أن البرتغالي ديوغو جوتا أحرز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 68، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي حتى تحقق لهم ما أرادوا بعد أن سجل الياباني تاكومي مينامينو هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة ليفربول.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء على ملعب ”كينغ باور“ معقل ليستر ببطولة الدوري الإنجليزي.

كما تغلب تشيلسي الذي أجرى العديد من التغييرات على تشكيلته المدعومة بالعديد من لاعبي أكاديمية النادي 2-صفر على برنتفورد ليصعد إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم وينضم إلى توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء.

ومنح هدف عكسي من بونتوس يانسون التقدم لتشيلسي قبل أن يضيف جورجينيو الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء ليمنح فريق المدرب توماس توخيل الفوز.

وفي قمة لندنية أخرى على ملعب توتنهام، سجل ستيفن برجفاين ولوكاس مورا هدفين ليقودا فريق المدرب أنطونيو كونتي للفوز 2-1 على وست هام يوناتيد.

قرعة نصف النهائي

وعلى الفور أجريت مراسم قرعة نصف النهائي والتي شهدت مواجهات نارية.

المواجهة الأولى ستكون بين ليفربول وآرسنال، والثانية بين تشيلسي وتوتنهام