إلغاء غرامة بـ2.1 مليون يورو على بيكيه لاعب برشلونة بشأن الإقرار الضريبي

ألغت المحكمة العليا في إسبانيا غرامة قدرها 2.1 مليون يورو (2.37 مليون دولار) فرضت في 2016 على جيرار بيكيه مدافع برشلونة، البالغ من العمر 34 عاما، في إطار نزاع بشأن إقراراته الضريبية في 2008.

وقضت المحكمة العليا بأن بيكيه يمكنه خصم المساهمة التي دفعها للضمان الاجتماعي في بريطانيا عندما كان يلعب لمانشستر يونايتد قبل عقد من الزمن من ضريبة الدخل الإسبانية، وفقا لوثيقة محكمة صدرت اليوم الأربعاء.

وحكمت المحكمة بأن ”المساهمات المدفوعة للضمان الاجتماعي في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، عندما تكون إلزامية للعاملين، يجب أن تعتبر قابلة للخصم بالنسبة لضريبة الدخل“.

وخلال الفترة المذكورة، كانت بريطانيا ما زالت في الاتحاد الأوروبي.

ولم يتمكن متحدث باسم المحكمة بعد من تحديد ما إذا كان بيكيه قد دفع الغرامة بالفعل. ورفض متحدث باسم بيكيه التعليق.

وقالت المحكمة في بيان إن الحكم يمثل سابقة، مما يعني أنه قد يؤثر على رياضيين آخرين في وضع مماثل.

كما حكمت المحكمة العليا لصالح بيكيه بشأن شرعية الشركة التي أنشأها مع شقيقه لإدارة حقوق صورته. وقضت المحكمة بأن الشركة ليست شركة صورية، بل شركة مشروعة.

وتورطت أيضا المغنية الكولومبية شاكيرا مبارك، وهي رفيقة بيكيه منذ فترة طويلة في نزاع ضريبي مع السلطات الإسبانية.

وقال المدعي العام إن شاكيرا عاشت في إسبانيا بين عامي 2012 و2014 ولم تدفع 14.5 مليون يورو كضريبة على الدخل المكتسب خلال هذه الفترة. ويقول محاموها إنها لم تكن تعيش في إسبانيا خلال تلك السنوات.