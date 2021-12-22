موندو ديبورتيفو: كوندي يواجه عقوبة قاسية بعد طرده في مباراة إشبيلية وبرشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن الفرنسي جوليس كوندي، مدافع إشبيلية، أصبح مهددًا بتوقيع عقوبة قاسية، من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد طرده أمام برشلونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء.

ونال كوندي البطاقة الحمراء مباشرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري الإسباني، والذي انتهى بالتعادل، بهدف لمثله.

ونشبت مشادة بين كوندي وجوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة، على خط المرمى، ليقوم المدافع الفرنسي بضرب لاعب البارسا بالكرة.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء المباشرة بوجه كوندي، في الدقيقة 64.

ووفقًا لما كشفت عنه ”موندو ديبورتيفو“، فإن عقوبة كوندي، قد تصل إلى الإيقاف لمدة 4 مباريات على الأقل، حال اعتبار لجنة الانضباط، أن الاعتداء على ألبا كان عنيفًا.

وفي هذه الحالة، سيتم تطبيق المادة رقم 98 من قانون الانضباط، والتي تنص على معاقبة اللاعب بالإيقاف، من 4 إلى 12 مباراة.

أما حال الإقرار بأن الاعتداء لم يكن عنيفًا، فسيتم تطبيق المادة 110، الخاصة بالطرد المباشر، ووقتها سيتم إيقاف كوندي مباراتين فقط.

وذكر الحكم في تقرير، وفقًا لما تداولته الصحف الإسبانية، أن ”كوندي ألقى الكرة بعنف في وجه الخصم، وضربه في وجهه، والكرة ليست في اللعب“.

وصمد إشبيلية، رغم اللعب بعشرة لاعبين، لحوالي نصف ساعة، وخرج بالتعادل 1-1 على أرضه مع برشلونة، في نتيجة غير مرضية للفريقين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وتحت الأمطار الغزيرة، حاول برشلونة بقيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز، تسجيل الهدف الثاني، بعدما أدرك المدافع رونالد أراوخو، التعادل بضربة رأس، بعد ركلة ركنية في الدقيقة 45.

🟥 Koundé podría recibir una sanción de cuatro partidos por su balonazo a Jordi Alba https://t.co/q6uoPRXEHm — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 22, 2021

لكن إشبيلية صمد بقوة، رغم اللعب بعشرة لاعبين، منذ طرد المدافع جول كوندي، ببطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 64.

وتقدم إشبيلية بهدف عن طريق بابو غوميز، بعدما قابل ركلة ركنية، نفذها إيفان راكيتيتش، وأطلق تسديدة هائلة.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 28 نقطة، من 18 مباراة، وبفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر. ولا يزال إشبيلية في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن القمة.