ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتعادل مع إشبيلية ويصعد للمركز السابع

تعادل نادي برشلونة مع نظيره إشبيلية، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتقرر تأجيل مباراة إشبيلية ضد برشلونة، التي كان من المفترض أن تُلعب في سبتمبر/ أيلول، بسبب تأخر عودة اللاعبين من أمريكا الجنوبية، عقب نهاية فترة التوقف الدولي التي شاركوا خلالها في 3 مباريات.

وافتتح أليخاندرو غوميز لاعب إشبيلية أهداف اللقاء في الدقيقة 32 بعد متابعة لركلة ركنية.

ولكن رونالد أراوخو أدرك التعادل للبارسا في الدقيقة 45 من رأسية رائعة.

وشهدت الدقيقة 64 اصطدام بين جوردي ألبا والفرنسي جيوليس كوندي، ولكن الأخير عبر عن غضبه بشكل أكبر حيث أمسك الكرة وألقاها في وجه نجم برشلونة، فما كان من الحكم إلا أنه قام بطرد لاعب إشبيلية بسبب تهوره.

وشهدت الدقيقة 71 تسديدة رائعة من عثمان ديمبلي من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل.

بهذه النتيجة، وصل برشلونة للنقطة 28 ليرتقي للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما إشبيلية للنقطة 38 محتلا المركز الثاني، خلف ريال مدريد ”المتصدر“ برصيد 43 نقطة.