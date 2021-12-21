مباراة برشلونة ضد إشبيلية.. طرد كوندي بعد ضرب جوردي ألبا بالكرة (فيديو)

تعرض جيوليس كوندي، لاعب إشبيلية، للطرد خلال مواجهة برشلونة بعد تهوره مع جوردي ألبا، لاعب البلوغرانا بطريقة غريبة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتقرر تأجيل مباراة إشبيلية ضد برشلونة، التي كان من المفترض أن تُلعب في سبتمبر/ أيلول، بسبب تأخر عودة اللاعبين من أمريكا الجنوبية، عقب نهاية فترة التوقف الدولي التي شاركوا خلالها في 3 مباريات.

وشهدت الدقيقة 64 اصطدام بين ألبا وكوندي، ولكن الأخير عبر عن غضبه بشكل أكبر حيث أمسك الكرة وألقاها في وجه نجم برشلونة، فما كان من الحكم إلا أن قام بطرد لاعب إشبيلية مباشرة بسبب تهوره.

وتقدم لإشبيلية أليخاندرو غوميز في الدقيقة 32، ولكن رونالد أراوخو أدرك التعادل للبارسا في الدقيقة 45 من رأسية رائعة.

ودخل برشلونة المباراة ساعيا لتحقيق الفوز أملا في حجز مكان بالمربع الذهبي في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثامن حاليا برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف رايو فاييكانو (الرابع).

في المقابل فإن إشبيلية، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ37 نقطة، دخل اللقاء بهدف الفوز لملاحقة ريال مدريد المتصدر برصيد 43 نقطة.

وتتسم مواجهات برشلونة وإشبيلية بالمنافسية الكبيرة، حيث تقابل الفريقين في 76 مواجهة سابقة، حيث فاز برشلونة في 49 مباراة مقابل 13 انتصار لصالح إشبيلية في حين كتب التعادل نتيجة 14 مباراة بينهما.