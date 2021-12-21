بايرن ميونخ وتوتنهام يرغبان بالتعاقد مع ثنائي برشلونة خلال الانتقالات الشتوية

يسعى ناديا بايرن ميونخ وتوتنهام إلى التعاقد مع الفرنسي كليمنت لينغليت والأمريكي سيرجينو ديست مدافِعَيْ برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ”بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينو ديست بعدما فشل في خطفه من برشلونة صيف 2020“.

وآنذاك فضّل اللاعب السابق لأياكس الهولندي تحقيق حلمه باللعب في الكامب نو وكلف الفريق الإسباني 20 مليون يورو زائد 5 ملايين يورو متغيرات.

وبعد موسم ونصف الموسم فشل سيرجينو ديست في إقناع مدربي برشلونة والإدارة التقنية للفريق، ويعتبر من اللاعبين الذين يرغب الفريق في التخلص منهم في الشتاء المقبل لفتح المجال لتعاقدات جديدة.

كما يعمل رامون بلانيس السكرتير الفني السابق لبرشلونة -والذي يشتغل حاليا في توتنهام- على إقناع إدارة الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الفرنسي كليمنت لينغليت.

ورغم كون المدافع الفرنسي حصل على ثقة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز وأشركه في عدة لقاءات لكن إدارة برشلونة لا تمانع في رحيله.

بسبب مشروع إسباي بارسا.. برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسمين المقبلين https://t.co/6Q5V2PkcJk pic.twitter.com/80WnMi6gi3 — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع لاعبَين، وهما المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد والجناح الإسباني فيران توريس لاعب مانشستر سيتي، ويحتاج لبيع بعض لاعبيه لإخلاء مكان في الفريق للوافدين الجدد خصوصا على صعيد الرواتب.

ويأمل برشلونة في أن يتمكن كافاني من إقناع إدارة مانشستر يونايتد بتركه يرحل مجانا بعد بقاء نصف موسم في عقده، بينما ما زال الخلاف مع مانشستر سيتي قائمًا حول مبلغ صفقة فيران توريس ما بين 50 مليون يورو عرض الفريق الإسباني و60 مليون يورو مطالب الفريق الإنجليزي.

ولتسجيل التعاقدات في رابطة الدوري الإسباني تُسابق إدارة برشلونة الزمن لبيع ومغادرة عدة لاعبين في الشتاء المقبل وذلك لإخلاء مكانهم في لائحة الفريق والتخلص من رواتبهم عبر منحها للوافدين الجدد.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة برشلونة تشتغل على ملفات عدة لاعبين مرشحين للرحيل، أبرزهم البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي صامويل أومتيتي والمهاجم الهولندي لوك دي يونغ.

ومع اعتزال سيرجيو أغويرو الذي سيأخذ البرازيلي داني ألفيس مكانه في لائحة الفريق ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة في طريقه لقطع إعارة المهاجم الشاب النمساوي يوسف دامير (18 سنة) وإعادته لفريقه السابق رابيد فيينا النمساوي؛ حتى لا يضطر لدفع مبلغ 10 ملايين يورو قيمة شراء عقده إذ كانت تنقص اللاعب المشاركة في لقاء واحد لتفعيله.