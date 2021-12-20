بسبب مشروع إسباي بارسا.. برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسمين المقبلين

وافق أعضاء الجمعية العمومية لنادي برشلونة على الحصول على تمويل يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه إسترليني لتجديد استاد كامب نو، على الرغم من تعرض النادي لأزمة مالية.

وتم إجراء أول تصويت على الإنترنت للعملاق الكتالوني يوم الأحد، حيث تم تمرير الخطة مع دعم 42693 من أعضاء النادي لإصلاح الاستاد، وصوت 5055 ضد المشروع فيما امتنع 875 عن التصويت، واختار أكثر من 40 في المائة من أعضاء برشلونة الإدلاء بآرائهم في القرار.

🔵🔴 تطور مذهل 😻 هكذا سيكون مشروع برساسباي، #EspaiBarça، الذي نال الاغلبية الساحقة من أصوات الناخبين في استفتاء نادي #برشلونة هذا الأحد pic.twitter.com/5ufVWskry6 — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وسيتم تمويل المشروع، الذي أطلق عليه اسم ”إسباي برشلونة“، بقرض من طرف ثالث، وقد أعرب الأعضاء عن مخاوفهم بشأن الجانب المالي للخطة، لا سيما بالنظر إلى أن ديون النادي تبلغ بالفعل أكثر من مليار جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن هذا الأمر أجبر رئيس النادي خوان لابورتا على الدعوة للاستفتاء لدفع الخطة للأمام وتنفيذها، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في عام 2025، مع إغلاق جزء من الاستاد في موسم 2022/2023، ثم في موسم 2023/2024، ومن المرجح أن يلعب برشلونة في مكان آخر، ومن المحتمل أن يكون الملعب الأولمبي في مونتغويك.

وأعطت موافقة الجمعية العمومية على الاستفتاء الحق للابورتا بالحصول على تمويل من بنك ”غولدمان ساتش“ يتم سداده خلال 35 عامًا ولمدة خمس سنوات فترة سماح (لن يتم دفعها حتى انتهاء الأعمال).

تشافي: برشلونة يجب أن يتعلم من إشبيلية https://t.co/xL4yM6aOXq pic.twitter.com/xviE6sKGFj — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

تفاصيل المشروع

تشمل خطة مشروع ”إسباي برشلونة“ العودة للعب في كامب نو، الذي افتتح في عام 1957، في موسم 2024/2025، حيث من المقرر أن يحدث فيه تغيير شامل وتوسعته لتصل سعته إلى 105.000 مقعد.

وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تردد أن الملعب كان في حالة سيئة للغاية، لكن مع التحديث الجديد ستتم إضافة سقف قابل للطي ومغطى بـ 30 ألف متر مربع من الألواح الشمسية.

وستعمل الطاقة المتولدة من تلك الألواح الشمسية على تشغيل شاشة بزاوية 360 درجة ستكون موجودة داخل الاستاد، وتتيح رؤية كل زاوية في الملعب، كما يخطط برشلونة أيضًا لجمع مياه الأمطار وإعادة تدويرها في خطوة بيئية رائعة.

وسيكون هناك أيضًا عدد من الإضافات خارج الملعب، تشمل مكاتب جديدة ومساحات خضراء ومساحات أخرى لاستضافة فعاليات مختلفة، وحلبة للتزلج على الجليد وفندقا ومنطقة ”بالاو بلوغرانا“، وهي جناح سيستخدمه فريق كرة السلة.

ورغم أن التطورات خارج الملعب تمضي قدمًا كما هو مخطط لها، إلا أن المخاوف تبقى على أرض الملعب.

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الليغا بعد أن حصل على 27 نقطة فقط من أول 17 مباراة في الموسم، كما ودع فريق المدير الفني تشافي هيرنانديز دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 20 عامًا، لينتقل للعب في الدوري الأوروبي حيث سيواجه نابولي في دور الـ32.