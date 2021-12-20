تشافي: برشلونة يجب أن يتعلم من إشبيلية

قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إنه يريد من فريقه اللعب بشراسة وعدم خوف عندما يواجه إشبيلية ثاني الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الثلاثاء ويُظهر الاحترام والإعجاب بمنافسه.

وأبلغ تشافي مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين ”(إشبيلية) يقوم بعمل مذهل“.

وأضاف المدرب الإسباني ”يمكن النظر إلى بايرن ميونخ الذي يقدم أداء رائعا لكن ما يعجبني في إشبيلية هو طريقة العمل ومدربه (جولين لوبتيغي) أحد أفضل المدربين كما يملك (مونشي) المدير الرياضي. إشبيلية يجب أن يكون نموذجا لنا“.

وفي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة يخوض برشلونة اختبارا صعبا أمام إشبيلية الذي خسر مرتين فقط في الدوري هذا الموسم.

وانتصر إشبيلية 2/1 على أتلتيكو مدريد يوم السبت ليصبح على بعد ست نقاط من ريال مدريد المتصدر.

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقتنص فوزا صعبا من إلتشي https://t.co/MwUzo2oqdh pic.twitter.com/8xfayVIBF3 — إرم سبورت (@EremSports) December 18, 2021

وقال تشافي: ”يجب أن تكون لدينا الشجاعة للفوز على أندية مثل إشبيلية. لعبنا بشجاعة أمام بايرن ميونخ لكن خسرنا 0/3 بسبب التفاصيل الصغيرة. لن نغير ذلك ففي هويتنا يجب أن نلعب بشراسة لكن إشبيلية يملك هذا أيضا. ستكون مباراة مذهلة“.

وبعد مواجهة إشبيلية يلعب برشلونة مع ريال مايوركا في الليغا، ثم مع ليناريس ديبورتيفو في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ثم مع غرناطة وريال مدريد في الليغا.

ويحتل برشلونة المركز السابع متأخرا بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد ورغم ذلك يرى لوبتيغي مدرب إشبيلية التطور في أداء الفريق الكتالوني منذ تولي تشافي المسؤولية قبل شهر.

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وأضاف لوبتيغي في مؤتمر صحفي: ”خضنا مباراة صعبة يوم السبت والآن سنخوض مباراة صعبة أخرى أمام منافس تطور كثيرا، ما أراه الآن هو أفضل نسخة من برشلونة منذ وقت طويل، إنه يطور مجموعة من الشبان الموهوبين كما عاد عثمان ديمبلي من الإصابة“.

وتابع: ”أتوقع مواجهة فريق قوي ومعقد وضحت عليه لمسات تشافي“.

ويعاني إشبيلية من إصابات حيث شهد تدريب اليوم الإثنين مشاركة 15 لاعبا فقط.

وغاب لوكاس أوكامبوس ودييغو كارلوس وماركوس أكونيا وغونزالو مونتيل عن مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة وربما يعودون ضد برشلونة.

وتأكد غياب خيسوس نافاس وإيريك لاميلا بينما ربما يعود يوسف النصيري بعد ابتعاده لعدة أسابيع.