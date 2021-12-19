ترتيب الدوري الإسباني: قادش يوقف انتصارات ريال مدريد

توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، التي استمرت عشر مباريات في جميع المسابقات، بتعادله المحبط مع ضيفه قادش المتعثر بدون أهداف اليوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكان الأداء شجاعا من الفريق القادم من جنوب إسبانيا أمام متصدر الدوري وصمد في الشوط الثاني الذي أمطر فيه ريال مرمى الحارس خريمياس ليديسما بمحاولات عديدة دون هز الشباك.

وفي غياب ستة لاعبين من ريال بسبب عدوى كوفيد-19 اتجهت كل الأنظار نحو إيدن هازارد الذي شارك أساسيا لأول مرة مع ريال منذ سبتمبر أيلول أمام قادش القابع في المركز قبل الأخير.

وبعد شوط أول باهت استرد الجناح البلجيكي إيقاع اللعب لكن هذا لم يكن كافيا لكسر التعادل المحبط أمام الجماهير في برنابيو.

ورغم التعثر لا يزال ريال في وضع مريح في القمة بفارق ست نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي هزم أتليتيكو مدريد حامل اللقب 2-1 أمس السبت وتتبقى له مباراة، وعشر نقاط عن ريال بيتيس ثالث الترتيب الذي خسر من أتليتيك بيلباو.

ويحتل برشلونة، الذي فاز بصعوبة 3-2 على ضيفه إلتشي أمس السبت، المركز السابع بفارق 16 نقطة عن غريمه المتصدر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: