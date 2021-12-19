ما هو "إسباي برشلونة" الذي حصل لابورتا على تفويض لبدء تنفيذه؟

وافقت الجمعية العمومية لنادي برشلونة بأغلبية ساحقة على منح مجلس الإدارة الحالي برئاسة خوان لابورتا حق التفاوض والتوقيع على تمويل مشروع تطوير استاد كامب نو والمنطقة المحيطة به، والمعروف باسم مشروع (إسباي برشلونة)، بقيمة قصوى تبلغ 1500 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إنه في نهاية الاستفتاء التاريخي الذي تم عن بُعد لأول مرة في 122 عامًا هي تاريخ النادي الكتالوني بأكمله، صوت 42،693 عضو يمثلون 87.8٪ من الأعضاء لصالح هذا المشروع، فيما رفضه 5055 عضوًا، وامتنع عن التصويت 875 عضوًا آخرين، ومن المقرر أن يصبح المشروع واقعًا العام المقبل.

🔵🔴 تطور مذهل 😻 هكذا سيكون مشروع برساسباي، #EspaiBarça، الذي نال الاغلبية الساحقة من أصوات الناخبين في استفتاء نادي #برشلونة هذا الأحد pic.twitter.com/5ufVWskry6 — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وإذا لم تتأخر الأعمال، سيتم الانتهاء من كامب نو الجديد في العام 2025، وقد تجاوز إجمالي عدد المشاركين في الاستفتاء الأرقام التي حصل عليها مجلس جوزيب ماريا بارتوميو، في الخامس من أبريل/نيسان 2014، عندما أجرى مجلس الإدارة استفتاءً آخر حول ”اقتراح كامب نو الجديد“.

وكان الاستفتاء عبارة عن سؤال واحد هو: ”هل توافق على قرار جمعية اللجان بتفويض مجلس الإدارة تنفيذ الإجراء الضروري للحصول على تمويل لمشروع ”إسباي“ برشلونة بمبلغ لا يتجاوز 1500 مليون يورو؟“.

وتمنح موافقة الجمعية العمومية على الاستفتاء بحصول برشلونة على تمويل من بنك ”غولدمان ساتش“ للحصول على تمويل يتم سداده خلال 35 عامًا، ولمدة 5 سنوات فترة سماح (لن يتم دفعها حتى انتهاء الأعمال).

وعلى الفور قلّل لابورتا من تأثير هذا الدَّين الجديد على النادي لأنه سيبدأ فقط بأموال ليست من الأعضاء، ولن يتم تعريض إدارة الرياضة للخطر، ولن يتم رهن أصول النادي.

ولن يسمح ”إسباي“ برشلونة فقط بتحديث كامب نو ليتوافق مع الاحتياجات الحالية، ولكن سيتم أيضًا تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد.

وسيسع كامب نو الجديد 105 آلاف متفرج، وسيمنح برشلونة دخلًا إضافيًا قدره نحو 200 مليون يورو سنويًا، والآن أخيرًا، يمكن للابورتا ومجلس إدارته بدء العمل في إسباي برشلونة بدعم كامل من الأعضاء.

🔵🔴 REFERÈNDUM BARÇA 𝙍𝙀𝙎𝙐𝙇𝙏𝘼𝙏 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 Sí rotund dels socis i sòcies al finançament de l'Espai Barça. SI 42.693

NO 5.055

Blanc 875 pic.twitter.com/LcTfDkTrph — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 19, 2021

وبدا لابورتا راضيًا للغاية بدعم الأغلبية لتمويل مشروع إسباي برشلونة، قائلًا: ”لقد كان نجاحًا لبرشلونة. نعم نحن فخورون بتفردنا. لقد كان يومًا تاريخيًا سواء من ناحية النتيجة ولاستخدام التصويت عن بُعد. نحن رواد في ذلك. الأعضاء من جميع أنحاء العالم تمكنوا من التصويت“.

وشكر لابورتا ”الأعضاء الذين قاموا بإثبات أن برشلونة ”أكثر من نادٍ“. وقد أظهر النادي مرة أخرى ”رسالته الديمقراطية، وروح الريادة“.