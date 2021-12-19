ليوناردو: يوجد احتمال كبير لبقاء مبابي مع باريس سان جيرمان

تحدث البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل المهاجم الشاب كيليان مبابي، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي، وقدم النادي الإسباني 3 عروض لباريس سان جيرمان، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن إدارة النادي الفرنسي رفضت الرد على عروض الميرنغي.

مبابي: مهما حدث سألعب في ناد كبير https://t.co/5o563ObvUy pic.twitter.com/pNshIkWwTv — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

وقال ليوناردو، اليوم الخميس، في تصريحات نقلها موقع ”le10sport“: ”مبابي يشعر بالراحة في باريس، لا يوجد أي شيء حوله يؤثر على أدائه أو حياته اليومية، بل على العكس يمكن اعتبار الحديث عن مستقبله حافزًا جديدًا له“.

وأضاف: ”يعتقد الناس أنني أقول هذا لرغبتنا في أن يوقع مبابي على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، هذا غير صحيح. مبابي وصل لمرحلة مذهلة من النضج في عمر 22 أو 23 عامًا“.

وتابع ليوناردو: ”مبابي يمثل وضعًا خاصًا للغاية، نحن نتحدث عن اقتراب نهاية عقد أفضل لاعب في العالم، إذا قرر البقاء مع باريس سان جيرمان، سيبقى لأننا نريد ذلك أيضًا“.

واختتم المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: ”أعتقد أن مبابي والمقربين منه يتعاملون مع الموقف بهدوء شديد، هذا الوضع معقد، بمعنى أنك تريده أن يبقى طوال حياته في باريس، لكن أيضا علينا احترام موقف اللاعب، أعتقد أن هناك احتمالات جيدة لاستمرار مبابي معنا، أنا أصدق ذلك“.

وقبل أيام قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: ”أتمنى أن ينتهي المطاف بمبابي وإيرلينغ هالاند (مهاجم بروسيا دورتموند) في ريال مدريد أو في أي فريق إسباني. ريال مدريد لديه قدرة، بالجهود التي فعلها، لكي يضم كلا اللاعبين إذا أراد“.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وسبق أن عبر مبابي عن طلبه الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، حيث تشير التقارير إلى أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد، وقال في مقابلة مع شبكة ”RMC Sport“ في أكتوبر الماضي: ”إنه أمر مخيف عندما يقول لك رئيسك ”مبابي لن تغادر مجانا أبدا“، وأضاف: ”عندما سمعت ذلك خفت بشدة، وقلت لنفسي ”ما الذي سيحدث هنا الآن؟“.

وسجل مبابي 13 هدفا وصنع 14 في 23 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.