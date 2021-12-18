ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقتنص فوزا صعبا من إلتشي

اقتنص فريق برشلونة فوزا مهما من ضيفه إلتشي، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم.

ونجح فيران جوتجلا في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 16، فمن ركلة ركنية للفريق الكتالوني استغل اللاعب الشاب الفرصة وسدد كرة رأسية في شباك إلتشي، ليمنح التقدم للبلوغرانا.

وأضاف جافي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 19، حيث استلم كرة في عمق منطقة جزاء إلتشي بعد تمريرة من لينجليت، وانطلق ثم سدد أسفل يمين الحارس باديا.

ونجح خوسيه مورينتي لاعب إلتشي في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 62، حيث سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، على يمين الحارس تير شتيغن الذي فشل في التصدي لها.

واقتنص بيري ميا لاعب إلتشي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 63، حيث أرسل زميله مورينتي كرة عرضية من الطرف الأيمن، سددها ميا بالرأس أسفل يمين الحارس تير شتيغن.

واقتنص نيكولاس غونزاليس الهدف الثالث لبرشلونة، في الدقيقة 85، حيث تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من زميله جافي، وسدد على يمين الحارس باديا، ليهدي البلوغرانا النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة حقق برشلونة الفوز الثالث في عهد تشافي هيرنانديز في الدوري الإسباني، ليرتفع برشلونة للنقطة الـ 27 في المركز السابع، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 16.

وكان برشلونة قد تعادل في مباراة الجولة الماضية مع أوساسونا بهدفين لمثليهما، بينما خسر إلتشي أمام فالنسيا بهدفين لهدف.