أنشيلوتي: هازارد سيشارك أساسيا في مباراة ريال مدريد ضد قادش

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن لاعب الوسط المهاجم إيدين هازارد سيبدأ أساسيا في المباراة ضد ضيفه قادش بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غدا الأحد.

وستكون هذه أول مشاركة أساسية للاعب بلجيكا منذ خسارة ريال بملعبه 2-1 أمام شيريف تيراسبول بدوري أبطال أوروبا يوم 28 سبتمبر أيلول.

وقال أنشيلوتي إن اختيار هازارد لا يتعلق بغياب ستة لاعبين بسبب عدوى كوفيد-19 بالنادي.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت: ”سيبدأ أساسيا ليس لغياب لاعبين، اجتهد في عمله ولم يغير عقليته“.

ولم يدخل هازارد التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الفوز 2-1 على فالنسيا يوم 19 سبتمبر أيلول ولم يكمل أي مباراة هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي: ”يواصل تحفيز نفسه ويتدرب جيدا ويستحق اللعب“ أمام قادش القابع بمراكز الهبوط.

👔 @MrAncelotti: "The team have trained well and we are ready for the game on Sunday against @Cadiz_CFEN."#RealMadridCádiz pic.twitter.com/AfHc0kxHas

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 18, 2021