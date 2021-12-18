أنشيلوتي: هازارد سيشارك أساسيا في مباراة ريال مدريد ضد قادش

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن لاعب الوسط المهاجم إيدين هازارد سيبدأ أساسيا في المباراة ضد ضيفه قادش بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غدا الأحد.

وستكون هذه أول مشاركة أساسية للاعب بلجيكا منذ خسارة ريال بملعبه 2-1 أمام شيريف تيراسبول بدوري أبطال أوروبا يوم 28 سبتمبر أيلول.

وقال أنشيلوتي إن اختيار هازارد لا يتعلق بغياب ستة لاعبين بسبب عدوى كوفيد-19 بالنادي.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت: ”سيبدأ أساسيا ليس لغياب لاعبين، اجتهد في عمله ولم يغير عقليته“.

ولم يدخل هازارد التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الفوز 2-1 على فالنسيا يوم 19 سبتمبر أيلول ولم يكمل أي مباراة هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي: ”يواصل تحفيز نفسه ويتدرب جيدا ويستحق اللعب“ أمام قادش القابع بمراكز الهبوط.

👔 @MrAncelotti: "The team have trained well and we are ready for the game on Sunday against @Cadiz_CFEN."#RealMadridCádiz pic.twitter.com/AfHc0kxHas — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 18, 2021

وتابع: ”النصف الأول من الموسم كان سيئا بالنسبة له لتألق فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما، وكنت أفضل الدفع بماركو أسينسيو ورودريغو والتبديل بينهما في الهجوم“.

وأسينسيو ورودريغو ضمن ستة لاعبين بالفريق الأول لريال أصيبوا بكوفيد-19 هذا الأسبوع بجانب غاريث بيل ولوكا مودريتش ومارسيلو وأندري لونين.

وظهرت نتيجة فحص مودريتش إيجابية يوم الأربعاء وتحولت إلى سلبية أمس الجمعة لكنه سيستمر في الحجر الصحي للتأكد من عدم وجود أعراض.

وواصل المدرب: ”مودريتش مرهق قليلا، تعرض لحمى ولن يلعب وما زلنا بحاجة لتقييم موقفه“.

وأشار إلى أن بنزيما، الذي يواصل التعافي من إصابة بالساق اليسرى، ”في حالة جيدة وسيلعب غدا“ أمام قادش الذي حقق انتصارين فقط هذا الموسم.

وعن قرعة كأس ملك إسبانيا أمام ديبورتيفو ألكويانو (من أخرجهم في الموسم الماضي): ”كانت مؤسفة، لكننا سنفكر في المباراة عندما نصل لموعدها، لأنها ستكون مواجهة مثيرة للغاية“.

وعن المنافسة في الدوري الإسباني وتصريحات تشافي بأن برشلونة يستهدف الفوز باللقب: ”الآن برشلونة ليس منافسًا مباشرًا لنا لأن الأقرب هم إشبيلية، أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، ولكن لو كنت مدربًا لهم لقلت إننا نستهدف الفوز بالدوري أيضًا“.

ويتصدر ريال جدول الدوري بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة، وتسع نقاط عن ريال بيتيس.