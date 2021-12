أغويرو يتلقى 4 عروض للعمل أحدها في مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيعرض على هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو منصب سفير بعد اعتزال المهاجم الأرجنتيني بسبب مشاكل في القلب.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن هذا المنصب أحد أربعة عروض عمل يُقال إنها مطروحة على الطاولة للمهاجم الأرجنتيني الأسطوري البالغ من العمر 33 عامًا، بعد يومين فقط من إعلان اعتزاله.

وانهار أغويرو بالبكاء عند الحديث عن مسيرته التي انتهت بعد أن تم تشخيص حالته باضطراب في ضربات القلب، وقد وافق على التنازل عن راتبه في العام الأخير البالغ 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في برشلونة بعد أن انضم إلى الفريق الكتالوني مجانًا من سيتي في الصيف.

لكنه قد لا يكون عاطلاً عن العمل لفترة طويلة حيث يخطط مانشستر سيتي لعرض منصب سفير عالمي للنادي عليه، وذلك وفقا لصحيفة ”أوليه“ الأرجنتينية.

وأغويرو هو أحد أساطير مانشستر سيتي حيث سجل 260 هدفًا في 390 مباراة بما في ذلك هدف الفوز بلقب الدوري عام 2012 ضد كوينز بارك رينجرز.

ويقال إن النادي يعتقد أن مكانته المميزة ستجعله قادرًا على التفاعل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم، لكنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيقبل الوظيفة بعد.

لكن إذا لم يفعل، فهناك ثلاث طرق أخرى يمكن أن يسلكها، وفقًا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، حيث تلقى عرضين من بلده الأرجنتين أحدهما ضمن الجهاز الفني المعاون لليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول وكذلك الانضمام إلى الفريق التدريبي في أحد منتخبات الأرجنتين للشباب.

ولكن إذا كان يرغب في الابتعاد عن العمل المباشرة المرتبط بالكرة سواء مع الأندية أو المنتخبات، فهناك عرض تلفزيوني أيضًا.

ونقل أغويرو للمستشفى في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد معاناته من ألم في الصدر وصعوبة في التنفس خلال تعادل برشلونة 1/1 مع ألافيس.

