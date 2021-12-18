قد يلعب أمام قادش ويغيب ضد أتلتيك بلباو.. تعافي مودريتش يطرح مشكلة تضارب القوانين في إسبانيا

طرح النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، مشكلة تضارب القوانين وبروتوكول فيروس كورونا في إسبانيا، إثر ظهور نتيجة سلبية لاختبارات فيروس كورونا بعد يومين فقط من إعلان الفريق عن إصابته بالفيروس.

وتنص قوانين رابطة الدوري الإسباني وبرتوكول فيروس كورونا أن اللاعب مطالب بحجر صحي لمدة 10 أيام بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، بغض النظر إن جاءت نتيجة اختباراته سلبية قبل نهاية فترة الحجر الصحي.

لكن بروتوكول وزارة الصحة في حكومة مدريد يعطي اللاعب الحق في العودة لممارسة نشاطه الرياضي إن كان حاصلا على التلقيح ضد فيروس كورونا بمجرد الحصول على نتيجة سلبية في الاختبارات.

ومع وجود نتيجة سلبية لدى مودريتش، وفي انتظار اختبارات جديدة، فإن ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي يمكنهما الاعتماد على نجمهما خلال لقاء قادش غدا الأحد بشرط الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني التي غالبا ستخضع لبرتوكول حكومة مدريد، وأن يكون اللاعب حاصلا على التلقيح ضد الفيروس.

لكن المشكلة بالنسبة للنجم الكرواتي تبقى لقاء أتلتيك بلباو المقرر يوم الأربعاء القادم لأن حكومة الباسك تفرض بروتوكولا مختلفا وتفرض البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام حتى في حال ظهور نتيجة اختبارات سلبية قبل نهاية المدة.

ويحتاج ريال مدريد لإذن من وزارة الصحة في حكومة الباسك وموافقة رابطة الدوري الإسباني لمشاركة لوكا مودريتش في اللقاء.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن التضارب في بروتوكول فيروس كورونا بين حكومات المناطق في إسبانيا قد يجعل مودريتش يشارك في لقاء قادش الأحد ويغيب عن لقاء أتلتيك بلباو الأربعاء القادم.

من جهة أخرى لم تسفر الاختبارات عن حالات جديدة لفيروس كورونا في ريال مدريد، وذلك بعد اتخاذ إدارة الفريق إجراءات احترازية فورية، حيث طلب من اللاعبين تجنب التجمعات وألغوا بالفعل زيارتهم لمدريد أرينا لمشاهدة باديل ماستر.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فمن المحتمل أن تخفف إدارة ريال مدريد الإجراءات الاحترازية بعد توقف تفشي فيروس كورونا في صفوف أعضاء النادي.

ويملك ريال مدريد 42 نقطة من 17 مباراة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني متقدما بـ8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي لعب 16 مباراة.