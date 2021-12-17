إلغاء مباراة أولمبيك ليون وإف سي باريس في كأس فرنسا بسبب الشغب الجماهيري (فيديو)

قرر حكم مباراة فريق أولمبيك ليون ضد نظيره إف سي باريس في بطولة كأس فرنسا، إلغاء اللقاء بسبب الشغب الجماهيري.

وأعلن مذيع الاستاد أن مباراة دور 64 في كأس فرنسا لكرة القدم بين باريس اف.سي وأولمبيك ليون ألغيت بسبب الشغب الجماهيري اليوم الجمعة.

واندلع شجار بين المشجعين على ما يبدو ونزل بعضهم إلى أرض الملعب بين الشوطين عندما كانت النتيجة التعادل 1-1.

وتسبب شغب الجماهير في تأجيل انطلاق الشوط الثاني، بعد أن اقتحم عدد من مشجعي باريس الذي يستضيف اللقاء، أرض الملعب.

وكان باريس تقدم بهدف في الدقيقة 7، وسجل ليون هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وبسبب الشغب قرر الحكم إلغاء المباراة.

Incidents à la mi-temps du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique lyonnais. Les policiers sont intervenus dans la tribune des supporters de Lyon. Fumigènes, terrain envahi, rencontre interrompue… images @TaoualitAmar pour Loopsider pic.twitter.com/G2EbIOZnnY — Loopsider (@Loopsidernews) December 17, 2021

Le match Olympique Lyonnais x Paris FC c’est n’importe quoi pic.twitter.com/3SVL1b0pCc — African Prince 👑🇨🇩 (@Prince_Picass) December 17, 2021

يذكر أن رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، قررت يوم 22 نوفمبر الماضي، إقامة مباريات أولمبيك ليون في المسابقة خلف أبواب مغلقة وخصم نقطة واحدة شغب جماهيري بعد إلغاء مباراة ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، بسبب شغب المشجعين.

وألغيت المباراة بعد نحو ساعتين من إيقاف الحكم رودي باكيه المواجهة في الدقيقة الخامسة بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مارسيليا.

وشهد الدوري الفرنسي العديد من حالات الشغب هذا الموسم، وتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي مرسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس آب.

وفي سبتمبر تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.

وحذرت وزيرة الرياضة الفرنسية من أن هذه الحوادث تشكل تهديدا للأوضاع المالية لكرة القدم للمحترفين في البلاد.

وقالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية إن المشاكل الجماهيرية المتكررة تهدد مستقبل كرة القدم الفرنسية، وذلك بعد إلغاء مباراة أولمبيك ليون ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد، بسبب شغب المشجعين.

وقالت ماراسينيانو: ”عليهم التوصل إلى اتفاق.. هذا النوع من المشاكل يجب أن تحله الرابطة“.

وأضافت: ”لقد كافحنا خلال الأزمة الصحية العالمية من أجل عودة الجماهير إلى الملاعب، ولن نسمح بحدوث أشياء من هذا القبيل مجددا“.