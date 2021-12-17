مدرب بروسيا دورتموند: لا نملك المال لتعاقدات الشتاء

استبعد المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، ماركو روزة، اليوم الجمعة، أن ينشط النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير/ كانون الثاني، وهو ما يعود بشكل أساس إلى القيود المالية التي فرضتها أزمة كورونا.

وقال روزة في تصريحاته للصحفيين قبل المواجهة المرتقبة أمام هيرتا برلين، غدًا السبت: ”علينا مواصلة العمل بفريقنا الحالي لأنني لا أتوقع أن تقدم سوق الانتقالات الشتوية شيئًا لنا في هذا الجانب“.

وأضاف: ”الموارد المالية المتراجعة بالفعل تأثرت من جديد، بعد الاستبعاد الجزئي للجماهير في المباريات، بسبب التطورات المتعلقة بجائحة كورونا“.

وتابع: ”هذه التطورات أثرت مجددًا على خزائن النادي وبالتالي خططه“، مؤكدًا أنه لا يمكن فعل الكثير في سوق الانتقالات، ويجب في الوقت نفسه البحث عن مصلحة النادي“.

وتمسك روزة بالهدوء في حديثه عن نجم الهجومي إيرلينغ هالاند، الذي قدم عرضًا هائلًا في المباراة التي انتهت بالفوز على غريتر فورت 3-0، وقد أثيرت تكهنات حول احتمال رحيله عن دورتموند في سوق الانتقالات الشتوية، رغم أن عقده يستمر حتى 2024.

وأوضح: ”نحن نراه كل يوم ونتبادل الحديث معه، ونعرف الحقائق ونتعامل معها كيفما تأتي“.

وأكمل: ”هناك تقارير وتكهنات في كل يوم، وطريقة تعامله مع هذه الأمور كلاعب لا يزال صغيرًا في العمر، استثنائية“.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق 6 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ.