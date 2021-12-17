نتائج قرعة دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ32 في بطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهات سهلة لناديي ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة، حامل لقب الموسم الماضي والبطل التاريخي للمسابقة، مع ليناريس ديبورتيفو، في حين يواجه ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني منافسه ألكويانو، علما أنهما تقابلا في دور الـ32 في نسخة الموسم الماضي.

🚨 OFICIAL | DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY. ➡️ Este es el resultado del sorteo celebrado esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. ⚽️ Esta ronda copera se disputará los días 4, 5 y 6 de enero de 2022 a partido único.#CopaDelRey | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/kHMYLvHK1O — RFEF (@rfef) December 17, 2021

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة بين أتلتيكو مدريد مع رايو ماخاداوندا، في حين يواجه أتلتيك بلباو منافسه أتلتيكو مانخا.

وفي باقي المواجهات يلعب أتلتيكو بالاريس أمام سيلتا فيغو، وبلد الوليد مع بيتيس، وألميريا ضد إلشي، وميرانديس ضد رايو فايكانو، وقرطاجنة مع فالنسيا.

كما يلعب سبورتينغ خيخون ضد فياريال، وإيبار ضد مايوركا، وفوينلابرادا ضد قادش، وليغانيس ضد ريال سوسيداد، وجيرونا ضد أوساسونا، وسرقسطة ضد إشبيلية وبونفرادينا ضد إسبانيول.

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الـ3 دون تقنية الفيديو ”VAR“، وتقام المباريات على ملاعب أندية الدرجة الأدنى، وتقرر أن تقام المباريات أيام 4 و5 و6 يناير المقبل.

🏆 The Copa del Rey is back where it belongs. pic.twitter.com/fiJwggm3u1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021

وكان ديبورتيفو ألكويانو قد أطاح لريال مدريد في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي عندما فاز 2/1 على الميرنغي، بينما تغلب ريال مدريد على منافسه في نسخة 2012 عندما فاز 4/1 و3/0، كما فاز ريال مدريد على المنافس ذاته في نسخة عام 1946 بعدما تعادلا 2/2 في مباراة الذهاب ثم فاز ريال مدريد 2/0 في مباراة الإياب.

وفاز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 4/0 على أتلتيك بلباو.

يشار إلى ان برشلونة أكثر ناد تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو،و19 لريال مدريد، مقابل 10 ألقاب لأتلتيكو مدريد،و8 لفالنسيا.

ونال ريال سرقسطة اللقب 6 مرات، مقابل 5 ألقاب لإشبيلية، و4 لكل من إسبانيول وريال يونيون، و3 ألقاب لريال سوسييداد، ولقبين لكل من ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورونا، ولقب لكل من ريل مايوركا وأريناس دي جيتسكو وفيزكايا بلباو.

وفي آخر 10 نسخ من كأس ملك إسبانيا فاز برشلونة باللقب 6 مرات، علما أنه صعد للمباراة النهائية 8 مرات، إذ خسر اللقب في نسختي 2014 و2019.