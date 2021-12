نتائج قرعة دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ32 في بطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهات سهلة لناديي ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة، حامل لقب الموسم الماضي والبطل التاريخي للمسابقة، مع ليناريس ديبورتيفو، في حين يواجه ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني منافسه ألكويانو، علما أنهما تقابلا في دور الـ32 في نسخة الموسم الماضي.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة بين أتلتيكو مدريد مع رايو ماخاداوندا، في حين يواجه أتلتيك بلباو منافسه أتلتيكو مانخا.

وفي باقي المواجهات يلعب أتلتيكو بالاريس أمام سيلتا فيغو، وبلد الوليد مع بيتيس، وألميريا ضد إلشي، وميرانديس ضد رايو فايكانو، وقرطاجنة مع فالنسيا.

كما يلعب سبورتينغ خيخون ضد فياريال، وإيبار ضد مايوركا، وفوينلابرادا ضد قادش، وليغانيس ضد ريال سوسيداد، وجيرونا ضد أوساسونا، وسرقسطة ضد إشبيلية وبونفرادينا ضد إسبانيول.

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الـ3 دون تقنية الفيديو ”VAR“، وتقام المباريات على ملاعب أندية الدرجة الأدنى، وتقرر أن تقام المباريات أيام 4 و5 و6 يناير المقبل.

🏆 The Copa del Rey is back where it belongs. pic.twitter.com/fiJwggm3u1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021